الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، و أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بخالص التعازي إلى النائب محمد أبو العنين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

تقام صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله خديجة أبو العينين بعد صلاة ظهر الغد الإثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والعزاء بعد الجنازة بالمسجد بناء على وصية الراحلة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وتوفيت إلى رحمة الله تعالى مربية الأجيال خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - شقيقة النائب محمد أبو العينين- عصر اليوم الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها جعله الله في ميزان حساناتها .