قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
محمد نبيل

أسدل الستار، اليوم، على فعاليات حفل توزيع جوائز جرامي 2026 في نسخته الـ 68، والذي أُقيم في Crypto.com Arena بمدينة لوس أنجلوس، وسط حضور كوكبة من أكبر نجوم وصنّاع الموسيقى عالميًا، في أمسية احتفت بالإبداع والتنوع الموسيقي وشهدت العديد من اللحظات المفاجئة والإنجازات التاريخية.
 

وخطف النجم البورتوريكي باد باني (Bad Bunny) الأضواء بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق بفوز ألبومه "Debí Tirar Más Fotos" بجائزة ألبوم العام، ليصبح أول ألبوم باللغة الإسبانية في تاريخ غرامي يفوز بهذه الفئة المرموقة، في خطوة اعتُبرت انتصارًا كبيرًا للموسيقى اللاتينية على الساحة العالمية.
 

في الفئة العامة، حصدت أغنية "luther" لـ كيندريك لامار وSZA جائزة تسجيل العام، بينما فازت بيلي إيليش وفينياس بجائزة أغنية العام عن "Wildflower". أما لقب أفضل فنانة جديدة فكان من نصيب البريطانية أوليفيا دين.
 

وهيمن كيندريك لامار على فئات الراب، محققًا عدة جوائز شملت أفضل ألبوم راب وأفضل أغنية راب وأفضل أداء راب لحني، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الهيب هوب في الوقت الراهن.
 

وفي البوب، تألقت ليدي غاغا بفوزها بجائزة أفضل ألبوم غنائي بوب عن Mayhem، كما حصدت جائزة أفضل تسجيل بوب راقص عن Abracadabra. فيما فازت سينثيا إريفو وأريانا غراندي بجائزة أفضل أداء ثنائي/جماعي عن Defying Gravity.
 

أما في موسيقى الروك والبديل، فشهدت الأمسية عودة قوية لفرق عريقة، إذ فازت The Cure بجائزتي أفضل أداء وأفضل ألبوم بديل، بينما اقتنصت Turnstile جائزتي أفضل أداء ميتال وأفضل ألبوم روك.
 

وفي الـ R&B، برزت كيلاني وليون توماس، بينما حققت مافيس ستابلز حضورًا لافتًا في فئات الجذور الأمريكية، وفاز جون باتيست بجائزة أفضل ألبوم أمريكانا.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز غرامي 2026
 

تسجيل العام: “luther” — كيندريك لامار وSZA

ألبوم العام: Debí Tirar Más Fotos — باد باني

أغنية العام: “Wildflower” — بيلي إيليش وفينياس

أفضل فنان/فنانة جديدة: أوليفيا دين
 

المنتج / كاتب الأغاني

منتج العام (غير الكلاسيكي): Cirkut

كاتب/كاتبة الأغاني للعام (غير الكلاسيكي): Amy Allen

البوب (POP)

أفضل أداء بوب فردي: “Messy” — لولا يونغ

أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي: “Defying Gravity” — سينثيا إريفو وأريانا غراندي

أفضل ألبوم غنائي بوب: Mayhem — ليدي غاغا
 

الرقص / الإلكتروني

أفضل تسجيل رقص/إلكتروني: “End of Summer” — تيم إمبالا

أفضل تسجيل بوب راقص: Abracadabra — ليدي غاغا

أفضل ألبوم رقص/إلكتروني: EUSEXUA — FKA twigs
 

الراب (RAP)

أفضل أداء راب: “Chains & Whips” — Clipse بمشاركة كيندريك لامار وفاريل ويليامز

أفضل أداء راب لحني: “luther” — كيندريك لامار وSZA

أفضل أغنية راب: “tv off” — كيندريك لامار

أفضل ألبوم راب: GNX — كيندريك لامار
 

R&B

أفضل أداء R&B: “Folded” — كيلاني

أفضل أداء R&B تقليدي: “VIBES DON'T LIE” — ليون توماس

أفضل أغنية R&B: “Folded” — كيلاني

أفضل ألبوم R&B معاصر/تقدّمي: BLOOM — Durand Bernarr

أفضل ألبوم R&B: Mutt — ليون توماس
 

الروك والبديل

أفضل أداء روك: “Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)” — يونغبلَد وآخرون

أفضل أداء ميتال: “Birds” — Turnstile

أفضل أغنية روك: “As Alive as You Need Me to Be” — Nine Inch Nails

أفضل ألبوم روك: Never Enough — Turnstile

أفضل أداء بديل: “Alone” — The Cure

أفضل ألبوم بديل: Songs of a Lost World — The Cure
 

الكانتري والجذور الأمريكية

أفضل أداء كانتري فردي: كريس ستابلتون

أفضل أداء ثنائي/جماعي: جيلي رول وشابوزي

أفضل ألبوم كانتري تقليدي: زاك توب

أفضل ألبوم كانتري معاصر: جيلي رول

أفضل ألبوم أمريكانا: جون باتيست

أفضل ألبوم بلوغراس: بيلي سترينغس

أفضل ألبوم فولك: I'm With Her

حفل توزيع جوائز غرامي 2026 حفل جوائز غرامي جرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس داعم استراتيجى لصناعة أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر المصري مع بدء التشغيل الرسمي لمعبر رفح

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد