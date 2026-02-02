ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

أسدل الستار، اليوم، على فعاليات حفل توزيع جوائز جرامي 2026 في نسخته الـ 68، والذي أُقيم في Crypto.com Arena بمدينة لوس أنجلوس، وسط حضور كوكبة من أكبر نجوم وصنّاع الموسيقى عالميًا، في أمسية احتفت بالإبداع والتنوع الموسيقي وشهدت العديد من اللحظات المفاجئة والإنجازات التاريخية.



وخطف النجم البورتوريكي باد باني (Bad Bunny) الأضواء بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق بفوز ألبومه "Debí Tirar Más Fotos" بجائزة ألبوم العام، ليصبح أول ألبوم باللغة الإسبانية في تاريخ غرامي يفوز بهذه الفئة المرموقة، في خطوة اعتُبرت انتصارًا كبيرًا للموسيقى اللاتينية على الساحة العالمية.



في الفئة العامة، حصدت أغنية "luther" لـ كيندريك لامار وSZA جائزة تسجيل العام، بينما فازت بيلي إيليش وفينياس بجائزة أغنية العام عن "Wildflower". أما لقب أفضل فنانة جديدة فكان من نصيب البريطانية أوليفيا دين.



وهيمن كيندريك لامار على فئات الراب، محققًا عدة جوائز شملت أفضل ألبوم راب وأفضل أغنية راب وأفضل أداء راب لحني، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الهيب هوب في الوقت الراهن.



وفي البوب، تألقت ليدي غاغا بفوزها بجائزة أفضل ألبوم غنائي بوب عن Mayhem، كما حصدت جائزة أفضل تسجيل بوب راقص عن Abracadabra. فيما فازت سينثيا إريفو وأريانا غراندي بجائزة أفضل أداء ثنائي/جماعي عن Defying Gravity.



أما في موسيقى الروك والبديل، فشهدت الأمسية عودة قوية لفرق عريقة، إذ فازت The Cure بجائزتي أفضل أداء وأفضل ألبوم بديل، بينما اقتنصت Turnstile جائزتي أفضل أداء ميتال وأفضل ألبوم روك.



وفي الـ R&B، برزت كيلاني وليون توماس، بينما حققت مافيس ستابلز حضورًا لافتًا في فئات الجذور الأمريكية، وفاز جون باتيست بجائزة أفضل ألبوم أمريكانا.



القائمة الكاملة للفائزين بجوائز غرامي 2026



تسجيل العام: “luther” — كيندريك لامار وSZA

ألبوم العام: Debí Tirar Más Fotos — باد باني

أغنية العام: “Wildflower” — بيلي إيليش وفينياس

أفضل فنان/فنانة جديدة: أوليفيا دين



المنتج / كاتب الأغاني

منتج العام (غير الكلاسيكي): Cirkut

كاتب/كاتبة الأغاني للعام (غير الكلاسيكي): Amy Allen

البوب (POP)

أفضل أداء بوب فردي: “Messy” — لولا يونغ

أفضل أداء بوب ثنائي/جماعي: “Defying Gravity” — سينثيا إريفو وأريانا غراندي

أفضل ألبوم غنائي بوب: Mayhem — ليدي غاغا



الرقص / الإلكتروني

أفضل تسجيل رقص/إلكتروني: “End of Summer” — تيم إمبالا

أفضل تسجيل بوب راقص: Abracadabra — ليدي غاغا

أفضل ألبوم رقص/إلكتروني: EUSEXUA — FKA twigs



الراب (RAP)

أفضل أداء راب: “Chains & Whips” — Clipse بمشاركة كيندريك لامار وفاريل ويليامز

أفضل أداء راب لحني: “luther” — كيندريك لامار وSZA

أفضل أغنية راب: “tv off” — كيندريك لامار

أفضل ألبوم راب: GNX — كيندريك لامار



R&B

أفضل أداء R&B: “Folded” — كيلاني

أفضل أداء R&B تقليدي: “VIBES DON'T LIE” — ليون توماس

أفضل أغنية R&B: “Folded” — كيلاني

أفضل ألبوم R&B معاصر/تقدّمي: BLOOM — Durand Bernarr

أفضل ألبوم R&B: Mutt — ليون توماس



الروك والبديل

أفضل أداء روك: “Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)” — يونغبلَد وآخرون

أفضل أداء ميتال: “Birds” — Turnstile

أفضل أغنية روك: “As Alive as You Need Me to Be” — Nine Inch Nails

أفضل ألبوم روك: Never Enough — Turnstile

أفضل أداء بديل: “Alone” — The Cure

أفضل ألبوم بديل: Songs of a Lost World — The Cure



الكانتري والجذور الأمريكية

أفضل أداء كانتري فردي: كريس ستابلتون

أفضل أداء ثنائي/جماعي: جيلي رول وشابوزي

أفضل ألبوم كانتري تقليدي: زاك توب

أفضل ألبوم كانتري معاصر: جيلي رول

أفضل ألبوم أمريكانا: جون باتيست

أفضل ألبوم بلوغراس: بيلي سترينغس

أفضل ألبوم فولك: I'm With Her