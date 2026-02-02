لمحدودي الدخل .. إليك أفضل هاتف اقتصادي في 2026 وبمواصفات ثورية

أكدت شركة أوبو رسميًا إطلاق هاتف Oppo K14x 5G يوم 10 فبراير. وقبل الإطلاق، تم إطلاق موقع مصغر خاص بالهاتف على منصتي Flipkart وOppo India، يكشف عن تصميمه وخيارات ألوانه والعديد من ميزاته الرئيسية. إليكم أهم مواصفات الجهاز

هاتف Oppo K14x 5G

هاتف Oppo K14x 5G وتصميمه ومواصفاته الرئيسية

من المقرر أن يظهر هاتف Oppo K14x 5G لأول مرة في 10 فبراير. من حيث التصميم، يتميز بشاشة مسطحة مع فتحة مركزية للكاميرا الأمامية، بينما يحتوي الجزء الخلفي على وحدة كاميرا مزدوجة مرتبة عموديًا.

يتميز الجهاز بشاشة أمامية عالية الدقة (HD+) مقاس 6.75 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1125 شمعة/م²، مما يوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة ورؤية أفضل في الهواء الطلق. كما أضافت أوبو وضع الاستخدام الخارجي 2.0 وحسّنت نظام التبريد للحفاظ على جودة الصورة أثناء الاستخدام المطوّل.

هاتف Oppo K14x 5G

يعتمد هاتف Oppo K14x 5G بشكل أساسي على معالج MediaTek Dimensity 6300 ويعمل بنظام ColorOS 15. ويأتي الهاتف مزودًا بتحسينات برمجية طويلة الأمد ومن المتوقع أن تُحسّن سرعات القراءة والكتابة العالية لذاكرة UFS من سرعة تحميل التطبيقات واستجابة الهاتف بشكل عام.

أهم مميزات هاتف Oppo K14x 5G



يأتي الجهاز مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط، مصممة لتدوم لأيام طويلة من الاستخدام المتنوع، بما في ذلك الملاحة، وتشغيل الفيديو، والألعاب، والمكالمات. أما بالنسبة للتصوير، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Oppo K14x 5G حوالي 15000 روبية. وسيتوفر بخيارات اللون البنفسجي والأزرق الفاتح.