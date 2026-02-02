قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
لمحدودي الدخل .. إليك أفضل هاتف اقتصادي في 2026 وبمواصفات ثورية

لمياء الياسين

أكدت شركة أوبو رسميًا إطلاق هاتف Oppo K14x 5G  يوم 10 فبراير. وقبل الإطلاق، تم إطلاق موقع مصغر خاص بالهاتف على منصتي Flipkart وOppo India، يكشف عن تصميمه وخيارات ألوانه والعديد من ميزاته الرئيسية. إليكم أهم مواصفات الجهاز

هاتف Oppo K14x 5G

هاتف Oppo K14x 5G وتصميمه ومواصفاته الرئيسية

من المقرر أن يظهر هاتف Oppo K14x 5G لأول مرة في 10 فبراير. من حيث التصميم، يتميز بشاشة مسطحة مع فتحة مركزية للكاميرا الأمامية، بينما يحتوي الجزء الخلفي على وحدة كاميرا مزدوجة مرتبة عموديًا.

يتميز الجهاز بشاشة أمامية عالية الدقة (HD+) مقاس 6.75 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1125 شمعة/م²، مما يوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة ورؤية أفضل في الهواء الطلق. كما أضافت أوبو وضع الاستخدام الخارجي 2.0 وحسّنت نظام التبريد للحفاظ على جودة الصورة أثناء الاستخدام المطوّل.

هاتف Oppo K14x 5G 

يعتمد هاتف Oppo K14x 5G بشكل أساسي على معالج MediaTek Dimensity 6300 ويعمل بنظام ColorOS 15. ويأتي الهاتف مزودًا بتحسينات برمجية طويلة الأمد ومن المتوقع أن تُحسّن سرعات القراءة والكتابة العالية لذاكرة UFS من سرعة تحميل التطبيقات واستجابة الهاتف بشكل عام.

أهم مميزات هاتف Oppo K14x 5G
 

يأتي الجهاز مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط، مصممة لتدوم لأيام طويلة من الاستخدام المتنوع، بما في ذلك الملاحة، وتشغيل الفيديو، والألعاب، والمكالمات. أما بالنسبة للتصوير، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي 

من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Oppo K14x 5G حوالي 15000 روبية. وسيتوفر بخيارات اللون البنفسجي والأزرق الفاتح.

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

