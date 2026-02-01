تكنولوجيا مبتكرة وأداء مذهل .. إليك أفضل هواتف أوبو لعام 2026

أكدت شركة أوبو إطلاق هاتفين ذكيين جديدين، هما أوبو A6v وأوبو A6i وسيتوفر هاتف Oppo A6v ويأتي الهاتف بشاشة مسطحة، وهو سهل الحمل والاستخدام.

يستهدف هاتف Oppo A6i المستخدمين الذين يفضلون شاشة أكبر و سيتوفر بلونين الأبيض والبني

يتميز الهاتف بلمسة نهائية مستوحاة من انعكاسات الجليد، وتؤكد Oppo أن هاتف A6i يعد مصمم خصيصًا لتوفير تجربة مشاهدة غامرة على شاشة كبيرة.

لم تُعلن أوبو بعد عن المواصفات الكاملة لأي من الطرازين وبناءً على موقعهما ضمن سلسلة هواتفها، يُتوقع أن يُطرحا جنبًا إلى جنب مع أجهزة سلسلة A6 الحالية، مثل أوبو A6L.

هواتف أوبو

ميزات هاتف Oppo A6L

يتميز هاتف Oppo A6L بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة بدقة FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1600 شمعة. يعمل بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط، ويعمل بنظام ColorOS 15 المبني على Android 15.

تشمل مواصفات الكاميرا كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة (OIS)، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما يوفر الهاتف مكبرات صوت مزدوجة، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وWi-Fi، وBluetooth، وGPS، وNFC، وUSB، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ويتمتع بتصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، ومتانة عالية، وسماكة 7.86 ملم، ووزن حوالي 204 جرام.