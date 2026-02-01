قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
تكنولوجيا مبتكرة وأداء مذهل .. إليك أفضل هواتف أوبو لعام 2026

لمياء الياسين

أكدت شركة أوبو إطلاق هاتفين ذكيين جديدين، هما أوبو A6v وأوبو A6i وسيتوفر هاتف Oppo A6v ويأتي الهاتف بشاشة مسطحة، وهو سهل الحمل والاستخدام. 
يستهدف هاتف Oppo A6i المستخدمين الذين يفضلون شاشة أكبر و سيتوفر بلونين الأبيض والبني

 يتميز الهاتف بلمسة نهائية مستوحاة من انعكاسات الجليد، وتؤكد Oppo أن هاتف A6i يعد مصمم خصيصًا لتوفير تجربة مشاهدة غامرة على شاشة كبيرة.

لم تُعلن أوبو بعد عن المواصفات الكاملة لأي من الطرازين وبناءً على موقعهما ضمن سلسلة هواتفها، يُتوقع أن يُطرحا جنبًا إلى جنب مع أجهزة سلسلة A6 الحالية، مثل أوبو A6L. 

هواتف أوبو

ميزات هاتف Oppo A6L

يتميز  هاتف Oppo A6L  بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة بدقة FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1600 شمعة. يعمل بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1. 

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط، ويعمل بنظام ColorOS 15 المبني على Android 15. 

تشمل مواصفات الكاميرا كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة (OIS)، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

كما يوفر الهاتف مكبرات صوت مزدوجة، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وWi-Fi، وBluetooth، وGPS، وNFC، وUSB، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ويتمتع بتصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، ومتانة عالية، وسماكة 7.86 ملم، ووزن حوالي 204 جرام.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ختام اسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في ختام أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس 2026

رئيس المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة

حفل جائزة الدكتور علي السمّان للحوار والسلام

الكنيسة الأسقفية تحتفل بمرور 24 عامًا على اتفاقية الحوار وإطلاق جائزة علي السمان للسلام

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

