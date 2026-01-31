تسريبات تكشف تفاصيل مثيرة لسلسلة Reno 16 القادمة من أوبو

بعد عدة أشهر فقط من إطلاق سلسلة Reno 15 في الصين في نوفمبر الماضي، بدأت بعض التفاصيل الأولية حول سلسلة Reno 16 القادمة من أوبو بالظهور، وهذه الخطوة ليست مفاجئة حيث أعتادت الشركة الصينية على تحديث سلسلة Reno كل ستة أشهر تقريبا.

ووفقا للمسرب الشهير Digital Chat Station، دخلت سلسلة Reno 16 حاليا مرحلة الاختبار في الصين، مما يشير إلى أن معظم المواصفات الداخلية قد تم تحديدها بشكل نهائي، رغم أن النسخة النهائية من الأجهزة لا تزال بعيدة عن الإطلاق العام.

وإذا التزمت أوبو بالجدول الزمني المعتاد، فقد تصل سلسلة Reno 16 في موعد قريب من مايو المقبل.

المواصفات المتوقعة لسلسلة Reno 16

من المتوقع أن تستمر سلسلة Reno 16 في استخدام شاشات مسطحة بأحجام متعددة، حيث كانت سلسلة Reno 15 تضم طرازين بحجم 6.32 بوصة و6.78 بوصة، ومن المرجح أن تستمر أوبو في تقديم نفس الأحجام مع Reno 16.

هاتف Reno 15

كما يقال إن سلسلة Reno 16 ستشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل كمعيار أساسي، بالإضافة إلى عدسة تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل.

وعلى الرغم من أن هذا لا يمثل ترقية في عدد الميجابكسل، حيث كانت السلسلة السابقة Reno 15 تمتلك إعدادا مشابها، إلا أن أوبو قد تستخدم مستشعر كاميرا أحدث.

أما بالنسبة للمكونات الداخلية، فمن المتوقع أن تستخدم الهواتف معالج ميدياتك الرائد Dimensity 8500.

فيما يتعلق بالتصميم، تشير التسريبات إلى إطار معدني وتخطيط حواف متساوية على جميع الجوانب.

كما تسعى أوبو إلى تصميم هاتف نحيف للغاية وخفيف الوزن، بهدف الحفاظ على راحة الاستخدام اليومي بدلا من التركيز على ضخامة الأجهزة.

حتى الآن، لم تعلن أوبو رسميا عن أي من هذه التفاصيل، ولا تؤكد التسريبات، ومع ذلك، وبما أن الاختبارات قد بدأت بالفعل ويتم الإشارة إلى موعد إطلاق في منتصف العام، فقد لا يبقى الغموض حول سلسلة Reno 16 طويلا.