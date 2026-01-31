قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تفاصيل مثيرة لسلسلة Reno 16 القادمة من أوبو

هاتف Reno 15
هاتف Reno 15
شيماء عبد المنعم

بعد عدة أشهر فقط من إطلاق سلسلة Reno 15 في الصين في نوفمبر الماضي، بدأت بعض التفاصيل الأولية حول سلسلة Reno 16 القادمة من أوبو بالظهور، وهذه الخطوة ليست مفاجئة حيث أعتادت الشركة الصينية على تحديث سلسلة Reno كل ستة أشهر تقريبا.

ووفقا للمسرب الشهير Digital Chat Station، دخلت سلسلة Reno 16 حاليا مرحلة الاختبار في الصين، مما يشير إلى أن معظم المواصفات الداخلية قد تم تحديدها بشكل نهائي، رغم أن النسخة النهائية من الأجهزة لا تزال بعيدة عن الإطلاق العام.

وإذا التزمت أوبو بالجدول الزمني المعتاد، فقد تصل سلسلة Reno 16 في موعد قريب من مايو المقبل.

المواصفات المتوقعة لسلسلة Reno 16

من المتوقع أن تستمر سلسلة Reno 16 في استخدام شاشات مسطحة بأحجام متعددة، حيث كانت سلسلة Reno 15 تضم طرازين بحجم 6.32 بوصة و6.78 بوصة، ومن المرجح أن تستمر أوبو في تقديم نفس الأحجام مع Reno 16.

هاتف Reno 15

كما يقال إن سلسلة Reno 16 ستشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل كمعيار أساسي، بالإضافة إلى عدسة تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل. 

وعلى الرغم من أن هذا لا يمثل ترقية في عدد الميجابكسل، حيث كانت السلسلة السابقة Reno 15 تمتلك إعدادا مشابها، إلا أن أوبو قد تستخدم مستشعر كاميرا أحدث.

أما بالنسبة للمكونات الداخلية، فمن المتوقع أن تستخدم الهواتف معالج ميدياتك الرائد Dimensity 8500.

فيما يتعلق بالتصميم، تشير التسريبات إلى إطار معدني وتخطيط حواف متساوية على جميع الجوانب. 

كما تسعى أوبو إلى تصميم هاتف نحيف للغاية وخفيف الوزن، بهدف الحفاظ على راحة الاستخدام اليومي بدلا من التركيز على ضخامة الأجهزة.

حتى الآن، لم تعلن أوبو رسميا عن أي من هذه التفاصيل، ولا تؤكد التسريبات، ومع ذلك، وبما أن الاختبارات قد بدأت بالفعل ويتم الإشارة إلى موعد إطلاق في منتصف العام، فقد لا يبقى الغموض حول سلسلة Reno 16 طويلا.

Reno 16 سلسلة Reno أوبو Reno 16 مواصفات Reno 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

محمد آل باتشينو

الحبس عامين للبلوجر محمد آل باتشينو بتهمة نشر محتوى خادش والتحريض على الفسق

المحامي منتصر الزيات

تغريم منتصر الزيات 20 ألف جنيه في التحريض والسب والقذف

المتهمة

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

فيديو

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد