هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف

بدأت شركة أوبو في طرح تحديث ColorOS 16 عالميًا في نوفمبر، مستهدفةً في البداية سلسلة هواتف Find N5 و Find N3 Flip و Find X8 . وبعد تحديث معظم أجهزة عام 2025، تُقدّم الشركة الآن التحديث المبني على نظام Android 16 للطرازات الأقدم.

تحديث ColorOS 16 لهواتف Reno 11

بحسب منشورات على منتدى أوبو، يتوفر الآن تحديث ColorOS 16 المستقر لهواتف Reno 11 Pro (CPH2607_16.0.2.401) وReno 11 (CPH2599_16.0.2.400) وReno 10 Pro Plus (CPH2521_16.0.2.400) وF25 Pro (CPH2603_16.0.2.400). يتم طرح التحديث تدريجيًا، وقد يستغرق وصوله إلى جميع الأجهزة في مختلف المناطق أيامًا أو أسابيع. يمكن للمستخدمين التحقق يدويًا من خلال الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرامج.

ميزات ColorOS 16

يعتمد نظام ColorOS 16 (الإصدار العالمي) على نظام Android 16، ويركز بشكل واضح على السرعة، والميزات الذكية، والتفاعل السلس بين الأجهزة. ويكمن جوهر هذا التحديث في محرك Luminous Rendering Engine الجديد ومحرك Trinity Engine المُحدّث. ويعملان معًا على تحسين استقرار النظام بنسبة 37%، مما يجعل الرسوم المتحركة أكثر سلاسة بشكل ملحوظ، سواء كان الهاتف من الفئة الاقتصادية أو من الفئة الرائدة.

يمتد مفهوم التصميم "المضيء" ليشمل واجهة المستخدم أيضًا. يقدم نظام ColorOS 16 شاشة Flux الرئيسية الجديدة بأيقونات قابلة لتغيير الحجم والتكيف، مما يجعلها تتكيف بسلاسة مع مختلف التخطيطات. كما تم توسيع شاشة العرض الدائم لتشمل ملء الشاشة، وتنتقل الآن بسلاسة إلى شاشة القفل، مما يجعل تجربة فتح القفل أكثر سلاسة وتكاملًا.

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر بكثير هذه المرة، مع تكامل أعمق لمنصة جوجل جيميني. تعمل ميزة "مساحة العقل الذكية" كمركز رئيسي حيث يمكن للمستخدمين جمع وتنظيم ومراجعة الملاحظات أو المعلومات المحفوظة.

أما من الناحية الإبداعية، فتهدف ميزات مثل "توهج البورتريه بالذكاء الاصطناعي" و"القص الرئيسي" إلى تسهيل تحرير الصور والفيديوهات المتقدمة، دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي كبير.