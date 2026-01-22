قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف

طرح تحديث ColorOS 16
طرح تحديث ColorOS 16
لمياء الياسين

بدأت شركة أوبو في طرح تحديث ColorOS 16 عالميًا في نوفمبر، مستهدفةً في البداية سلسلة هواتف Find N5 و Find N3 Flip و Find X8 . وبعد تحديث معظم أجهزة عام 2025، تُقدّم الشركة الآن التحديث المبني على نظام Android 16 للطرازات الأقدم.

تحديث ColorOS 16  لهواتف Reno 11

بحسب منشورات على منتدى أوبو، يتوفر الآن تحديث ColorOS 16 المستقر لهواتف Reno 11 Pro (CPH2607_16.0.2.401) وReno 11 (CPH2599_16.0.2.400) وReno 10 Pro Plus (CPH2521_16.0.2.400) وF25 Pro (CPH2603_16.0.2.400). يتم طرح التحديث تدريجيًا، وقد يستغرق وصوله إلى جميع الأجهزة في مختلف المناطق أيامًا أو أسابيع. يمكن للمستخدمين التحقق يدويًا من خلال الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرامج.

ميزات ColorOS 16

ميزات ColorOS 16

يعتمد نظام ColorOS 16 (الإصدار العالمي) على نظام Android 16، ويركز بشكل واضح على السرعة، والميزات الذكية، والتفاعل السلس بين الأجهزة. ويكمن جوهر هذا التحديث في محرك Luminous Rendering Engine الجديد ومحرك Trinity Engine المُحدّث. ويعملان معًا على تحسين استقرار النظام بنسبة 37%، مما يجعل الرسوم المتحركة أكثر سلاسة بشكل ملحوظ، سواء كان الهاتف من الفئة الاقتصادية أو من الفئة الرائدة.

يمتد مفهوم التصميم "المضيء" ليشمل واجهة المستخدم أيضًا. يقدم نظام ColorOS 16 شاشة Flux الرئيسية الجديدة بأيقونات قابلة لتغيير الحجم والتكيف، مما يجعلها تتكيف بسلاسة مع مختلف التخطيطات. كما تم توسيع شاشة العرض الدائم لتشمل ملء الشاشة، وتنتقل الآن بسلاسة إلى شاشة القفل، مما يجعل تجربة فتح القفل أكثر سلاسة وتكاملًا.

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر بكثير هذه المرة، مع تكامل أعمق لمنصة جوجل جيميني. تعمل ميزة "مساحة العقل الذكية" كمركز رئيسي حيث يمكن للمستخدمين جمع وتنظيم ومراجعة الملاحظات أو المعلومات المحفوظة. 

أما من الناحية الإبداعية، فتهدف ميزات مثل "توهج البورتريه بالذكاء الاصطناعي" و"القص الرئيسي" إلى تسهيل تحرير الصور والفيديوهات المتقدمة، دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي كبير.

هواتف Find N5 نظام Android 16 الرسوم المتحركة الذكاء الاصطناعي مهام الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود

سلامة داود: الأزهر أسهم بحظ وافر في رعاية المرأة وهيأ لها السبل لتنعم بتعليم متميز

فضل صيام شهر شعبان

عمرو الورداني: صيام شعبان يرفع قدر الأعمال ويجعلها تدخل من باب المحبة

جانب من اللقاء

سلامة داود يشارك في افتتاح ملتقى وافدات الأزهر شموس مضيئة

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد