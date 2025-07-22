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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث ColorOS 16.. تاريخ الإصدار والأجهزة المؤهلة والميزات الجديدة

نظام أندرويد 16
نظام أندرويد 16
لمياء الياسين

مع إصدار جوجل المُبكر لنظام أندرويد 16 في يونيو 2025، ينتظر مستخدمو Oppo بفارغ الصبر تجربة أحدث ميزات أندرويد المُدمجة في واجهة ColorOS 16 المُخصصة للشركة. 

وفي المقابل، لا تُسرع الشركة في إصداره، بل تُخصص وقتًا كافيًا لضمان صقل التحديث قبل إطلاقه بشكل مُستقر.

تعمل شركة Oppo بنشاط على نظام أندرويد 16. 

في الواقع، أصدرت بالفعل النسخة التجريبية من أندرويد 16 لأجهزة مختارة في أبريل، ويبدو أن الإصدار النهائي قريبًا. إذا كنت تتساءل عن موعد حصول هاتف Oppo الخاص بك على أندرويد 16، أو ما إذا كان سيحصل عليه أصلًا، فإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الترقية الرئيسية.

موعد إصدار Oppo Android 16 (ColorOS 16)
 

لم تُعلن شركة Oppo عن موعد إصدار أو جدول زمني لإطلاق ColorOS 16 حتى الآن. 

في المقابل، بناءً على عمليات الإطلاق السابقة، يعد أندرويد 16 على وشك الإعلان الرسمي.

في أبريل، أطلقت شركة Oppo النسخة التجريبية من نظام Android 16 لطرازات مختارة، مقدمةً للمستخدمين الأوائل لمحةً عما سيأتي ومن المتوقع إصدار النسخة التجريبية الكاملة من ColorOS 16 خلال الأسابيع المقبلة. 

ومن المرجح أن تشمل هذه النسخة مجموعةً أوسع من الأجهزة، وتتيح للمستخدمين فرصةً للاطلاع على جميع الميزات الجديدة وتغييرات التصميم.

أجهزة Oppo المؤهلة لتحديث Android 16؟

سواءً كنت تمتلك هاتف Find X/N الرائد، أو هاتف Reno متوسط الفئة، أو هاتفًا اقتصاديًا، فمن المرجح أنك تتطلع إلى التحديث البرمجي الرئيسي القادم. إليك قائمة بهواتف وأجهزة Oppo اللوحية التي يُحتمل حصولها على تحديث ColorOS 16:

سلسلة Oppo Find N

أوبو فايند N5
أوبو فايند N3، N3 فليب
أوبو فايند N2، N2 فليب
 

سلسلة Oppo Find X

أوبو فايند X8، X8 برو، X8 ألترا
أوبو فايند X7، X7 ألترا
أوبو فايند X6، X6 برو
 

سلسلة Oppo Reno

أوبو رينو 14، 14 برو
أوبو رينو 13، 13 برو، 13F (LTE/5G)
أوبو رينو 12، 12 برو، 12F (LTE/5G)
أوبو رينو 11، 11 برو، 11F
 

سلسلة Oppo A

أوبو A5 (LTE/5G)، A5x (LTE/5G)، A5 Pro (LTE/5G)، A5 Energy

سلسلة Oppo F

أوبو F29، F29 برو
أوبو F27، F27 برو
أوبو F25 برو


سلسلة Oppo K

أوبو K13
أوبو K12، K12x، K12 بلس
سلسلة Oppo Pad

أوبو باد 4 برو

أوبو باد 3، 3 برو
أوبو باد SE
 

من المفترض أن تكون هذه القائمة دقيقة إلى حد ما، لكنها ليست القائمة الرسمية، سنُحدّثها فور إعلان Oppo الرسمي.

ماذا نتوقع من Android 16 وColorOS 16؟

أضافت Google مجموعة من الميزات الجديدة في نظام Android 16، ومن المرجح أن يقوم نظام ColorOS 16 من Oppo بدمج العديد منها مع لمساته المخصصة.

ومن بين الإضافات البارزة ميزة Android Protection، وهي عبارة عن مجموعة من ميزات الأمان المصممة لحماية المستخدمين من الهجمات عبر الإنترنت، والتطبيقات الضارة، ومواقع الويب غير الآمنة، ومكالمات الاحتيال، وغيرها من التهديدات عبر الإنترنت.

نتوقع أيضًا أدوات ذكاء اصطناعي جديدة وترقيات لميزات الذكاء الاصطناعي الحالية. 

علاوة على ذلك، قد يوفر ColorOS 16 ميزات جديدة، وتعديلات بصرية، وتخصيصات أكثر، وأدوات تحكم جديدة، وأنماط ساعة جديدة. 

سنعرف المزيد عن الميزات القادمة بمجرد إطلاق النسخة التجريبية من ColorOS 16.

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