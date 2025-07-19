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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نوثينج تكشف عن قائمة هواتفها المؤهلة لتحديث أندرويد 16

Nothing
Nothing
شيماء عبد المنعم

أصدرت شركة جوجل نظام Android 16 في أوائل يونيو، قبل الموعد المعتاد بشهور، ولكن بعض العلامات التجارية الأخرى تأخذ وقتا أطول لتحديث أجهزتها، بما في ذلك شركت نوثينج Nothing.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، كانت شركة نوثينج سريعة في إصدار التحديثات الخاصة بالأنظمة في الماضي، لكن قد يكون وصول Android 16 مبكرا لم يمنحها الوقت الكافي لإنهاء تطوير واجهتها الخاصة Nothing OS 4.0. 

مؤخرا، أعلنت Nothing عن موعد بدء طرح التحديث، وقائمة الأجهزة المؤهلة والتحديثات الجديدة القادمة، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول واجهة Nothing OS 4.0.

متى ستطلق Nothing تحديث Nothing OS 4.0؟

أعلنت Nothing أنها ستطلق Nothing OS 4.0 المبني على Android 16 في وقت لاحق من هذا الخريف، أي بين سبتمبر ونوفمبر. من المؤكد أن Nothing Phone (3) سيكون أول جهاز يستقبل التحديث، رغم أنه لم يأتي مع Nothing OS 4.0 من المصنع، رغم وصول Android 16 قبل شهر.

بعد Phone (3)، سيتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل الأجهزة الأخرى، وإذا كانت التجربة السابقة دليلا، فمن المتوقع أن لا يستغرق التحديث وقتا طويلا ليصل إلى الجميع.

قبل الإصدار المستقر في الربع الثالث من العام، من المحتمل أن تطلق Nothing إصدارات تجريبية لتحديث Nothing OS 4.0 لضمان خلوه من الأخطاء، كما سيتيح ذلك للمستخدمين الوصول المبكر إلى النظام قبل التوزيع العام.

Nothing 

الأجهزة المؤهلة لتحديث Android 16


أكدت Nothing أن Nothing Phone 1 لن يحصل على تحديث Android 16، لكن جميع الأجهزة الأخرى مؤهلة للتحديث، إليك القائمة الكاملة:

Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (2)
Nothing Phone (2a)
Nothing Phone (2a) Plus
CMF Phone 1
CMF Phone 2 Pro

تعد Nothing بتقديم ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد على هواتفها الذكية، بينما يقدم هاتفها الرائد الأول، Nothing Phone (3)، خمسة تحديثات، هذا يعني أن Nothing Phone (1) قد وصل إلى نهاية طريقه، حيث تم إطلاقه بنظام Android 12.

ما الذي يمكن توقعه من Nothing OS 4.0 و Android 16؟

سيجلب هذا التحديث الكبير لأجهزة Nothing على الأرجح ميزة جديدة تركز على الإشعارات، حيث ستعرض التحديثات الفورية من تطبيقات مثل خدمات النقل وتوصيل الطعام مباشرة على شاشة القفل ولوحة الإشعارات، مما يقلل الحاجة لفتح التطبيقات. 

ويعد هذا مشابه لـ Live Activities في iPhone، و Now Bar من Samsung، و Live Alerts من Oppo.

سيجعل Android 16 الإشعارات أقل ازدحاما من خلال تجميع الإشعارات المتعددة من نفس التطبيق، وتقليل الصوت للإشعارات السريعة من نفس التطبيق، الأولى موجودة بالفعل في هواتف Nothing، بينما الثانية لم تنفذ بعد، ربما نشهد ذلك في Nothing OS 4.0 أيضا.

يتضمن التحديث القادم Android Protection، وهي مجموعة من ميزات الأمان التي تهدف إلى حماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية، والتطبيقات الضارة، والمواقع غير الآمنة، والمكالمات الاحتيالية، والمزيد من الأنشطة الضارة.

من المتوقع أن يتضمن Nothing OS 4.0 المزيد من الأدوات التفاعلية، والألعاب الصغيرة، والإشعارات القابلة للمراجعة لـ Glyph Matrix، مما سيجعلها أكثر فائدة ومرحا، ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد إذا كانت Nothing ستضيف تغييرات جديدة على Glyph Interface في الأجهزة القديمة.

Android 16 نوثينج Nothing OS 40

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