قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنفيذ حال استمرار عدوان إسرائيل.. مصادر أمريكية تكشف عن خطة إيرانية في مضيق هرمز
وزير النقل يتابع خارطة تنفيذ الخط السادس للمترو وتوطين صناعة القطارات
انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
وزيرا الطيران والصحة يتفقدان عيادات الحجر الصحي وأجهزة إزالة الرجفان القلبي المستحدثة بالمطار
قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة
التضامن تمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع
ننشر ضوابط التحويل من المدارس العربي للغات والعكس
إيران تكشف عن أضرار فادحة في فوردو النووي.. وتصريحات أمريكية متضاربة
كامل الوزير يبحث مع "ألستوم" الفرنسية مستجدات الخط السادس للمترو ومجمع برج العرب الصناعي
شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الفريق
بدأ من تحت السلم.. من هو المطرب الراحل أحمد عامر ؟
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف رائد بسعر منافس.. إليك أهم مواصفات Nothing Phone (3)

هاتف Nothing Phone (3)
هاتف Nothing Phone (3)
لمياء الياسين

بعد أشهر من التسريبات تم إطلاق هاتف Nothing Phone (3 الرائد بسعر منافس.

ويرصد موقع صدى البلد، أهم مواصفات الهاتف قبل انطلاقه
 والذي يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة، فهو يأتي بكاميرا علوية .

على الجانب الآخر تأتي الميزة الجديدة البارزة في الهاتف وهي شاشة Glyph Matrix، وهي شاشة في الزاوية العلوية اليسرى من الجزء الخلفي، وهي أيضا شاشة بقياس 25 × 25 بكسل، تتكون من 489 مصباح LED مضاءً بشكل فردي وزر جانبي قابل  بنقرة واحدة عليه، تلتقط الشاشة، بينما يبدأ تسجيل صوتي بالضغط عليه لفترة طويلة.

ليس من المستغرب أن يبقى المظهر شبه الشفاف لهاتف Nothing ثابتًا. 

يُقدم هاتف (3) مرة أخرى فقد اختفى الخط الدائري الذي كان يُشير إلى ملف الشحن اللاسلكي.

 ولكن تأكد من أنه يدعم الشحن اللاسلكي كما يأتي الهاتف بشاشة أكثر سطوعًا وكاميرات أفضل وثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Nothing Phone (3)

في الواجهة الأمامية، ستجد شاشة LTPO AMOLED بقياس 6.67 بوصة وحواف متناسقة. تتميز بدقة 1280 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث ديناميكيًا يتراوح بين 60 و120 هرتز (حتى 1000 هرتز للإدخال اللمسي) كما يأتي الهاتف بقارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل ويمكن لجميع المستشعرات الخلفية الثلاثة تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

 يعمل الهاتف (3)  أيضا بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 من كوالكوم ويأتي الجهاز مزودًا بنظام Nothing OS 3.5 المبني على أندرويد 15، على أن يصل أندرويد 16 وNothing OS 4.0 لاحقًا في الربع الثالث. 

يعمل ببطارية سعتها 5150 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السلكي بقوة 65 واط، والذي يُمكّنك من شحن 1% إلى 50% في أقل من 20 دقيقة. يدعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واط، كما يتوفر الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط.

التسعير والتوافر


سيتوفر هاتف Nothing Phone (3) باللونين الأبيض والأسود، مع نسختين للتخزين12 جيجابايت رام / 256 جيجابايت تخزين: 79,999 روبية هندية وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت / سعة تخزين 512 جيجابايت 89,999 روبية هندية وسيبدأ الطلب المسبق في 4 يوليو 

هاتف Nothing Phone 3 هاتف ذكي هاتف Nothing أندرويد 16 الشحن السلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحريري بسمنود ..صور

ترشيحاتنا

جرائم الانترنت

السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي

النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

نائب: مصر تتحرك بثبات لدعم السودان وتؤكد التزامها باستقرار المنطقة وحماية الأمن المائي

رضا صقر،

رئيس حزب الاتحاد: انتخابات الشيوخ خطوة لترسيخ الديمقراطية.. وحزب الاتحاد جاهز للمنافسة

بالصور

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا: لقيت ميسي راسمني على ضهره ..صور

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره

جنرال موتورز تستدعي 40 ألف سيارة شيفروليه بسبب مشكلة في الفرامل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

هوندا تستدعي أكثر من 65 ألف مركبة بسبب عيب خطير

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد