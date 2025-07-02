هاتف رائد بسعر منافس.. إليك أهم مواصفات Nothing Phone (3)

بعد أشهر من التسريبات تم إطلاق هاتف Nothing Phone (3 الرائد بسعر منافس.

ويرصد موقع صدى البلد، أهم مواصفات الهاتف قبل انطلاقه

والذي يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة، فهو يأتي بكاميرا علوية .

على الجانب الآخر تأتي الميزة الجديدة البارزة في الهاتف وهي شاشة Glyph Matrix، وهي شاشة في الزاوية العلوية اليسرى من الجزء الخلفي، وهي أيضا شاشة بقياس 25 × 25 بكسل، تتكون من 489 مصباح LED مضاءً بشكل فردي وزر جانبي قابل بنقرة واحدة عليه، تلتقط الشاشة، بينما يبدأ تسجيل صوتي بالضغط عليه لفترة طويلة.

ليس من المستغرب أن يبقى المظهر شبه الشفاف لهاتف Nothing ثابتًا.

يُقدم هاتف (3) مرة أخرى فقد اختفى الخط الدائري الذي كان يُشير إلى ملف الشحن اللاسلكي.

ولكن تأكد من أنه يدعم الشحن اللاسلكي كما يأتي الهاتف بشاشة أكثر سطوعًا وكاميرات أفضل وثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Nothing Phone (3)

في الواجهة الأمامية، ستجد شاشة LTPO AMOLED بقياس 6.67 بوصة وحواف متناسقة. تتميز بدقة 1280 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث ديناميكيًا يتراوح بين 60 و120 هرتز (حتى 1000 هرتز للإدخال اللمسي) كما يأتي الهاتف بقارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل ويمكن لجميع المستشعرات الخلفية الثلاثة تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يعمل الهاتف (3) أيضا بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 من كوالكوم ويأتي الجهاز مزودًا بنظام Nothing OS 3.5 المبني على أندرويد 15، على أن يصل أندرويد 16 وNothing OS 4.0 لاحقًا في الربع الثالث.

يعمل ببطارية سعتها 5150 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السلكي بقوة 65 واط، والذي يُمكّنك من شحن 1% إلى 50% في أقل من 20 دقيقة. يدعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واط، كما يتوفر الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط.

التسعير والتوافر



سيتوفر هاتف Nothing Phone (3) باللونين الأبيض والأسود، مع نسختين للتخزين12 جيجابايت رام / 256 جيجابايت تخزين: 79,999 روبية هندية وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت / سعة تخزين 512 جيجابايت 89,999 روبية هندية وسيبدأ الطلب المسبق في 4 يوليو