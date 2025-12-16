تفاصيل عاجلة لطلاب أولى ثانوي بشأن امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة

الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان

لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب

اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات

يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة

بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت تقوم كل مديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لامتحان الطلاب وفق الخطة المعدة من المديرية



موعد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول زمني يحدد موعد عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي العملي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو في كل محافظة في مصر ، وتتمثل تفاصيل هذا الجدول الزمني فيما يلي :

30 ديسمبر : يعقد الامتحان في محافظات القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - الوادي - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية

31 ديسمبر : يعقد الامتحان في محافظات الشرقية - الإسماعيلية - القليوبية - السويس - بورسعيد - الدقهلية - المنوفية - الغربية

5 يناير 2026 : يعقد الامتحان في محافظات الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - قنا - أسوان - البحر الأحمر - البحيرة

وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.

إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.