خبير: نمو السياحة وتوقعات باستقبال 19 مليون سائح في 2025

أكد حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في معدلات الحركة السياحية، مشيرًا إلى توقعات بوصول عدد السائحين إلى نحو 19 مليون سائح بنهاية عام 2025.



وأوضح هزاع، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذا النمو المستمر يعود إلى مجموعة من العوامل المهمة، في مقدمتها الاستراتيجيات التسويقية الناجحة، وتطوير البنية التحتية السياحية، إلى جانب التوسع في المطارات المصرية.وأضاف أن زيادة عدد الغرف الفندقية، والاهتمام الكبير بعنصر الأمن، عززا من مكانة مصر كأحد المقاصد السياحية المفضلة على خريطة السياحة العالمية.



وأشار إلى أن استخدام هذه التقنيات انعكس إيجابًا على مستوى المشاركة المصرية في المعارض الدولية، حيث حصد الجناح المصري في معرض «وورلد ترافل ماركت» بلندن جائزة أفضل جناح، ما ساهم في زيادة الاهتمام بالسياحة المصرية.



