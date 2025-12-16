قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
خبير: نمو السياحة وتوقعات باستقبال 19 مليون سائح في 2025

أكد حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في معدلات الحركة السياحية، مشيرًا إلى توقعات بوصول عدد السائحين إلى نحو 19 مليون سائح بنهاية عام 2025.
 

وأوضح هزاع، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذا النمو المستمر يعود إلى مجموعة من العوامل المهمة، في مقدمتها الاستراتيجيات التسويقية الناجحة، وتطوير البنية التحتية السياحية، إلى جانب التوسع في المطارات المصرية.وأضاف أن زيادة عدد الغرف الفندقية، والاهتمام الكبير بعنصر الأمن، عززا من مكانة مصر كأحد المقاصد السياحية المفضلة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن استخدام هذه التقنيات انعكس إيجابًا على مستوى المشاركة المصرية في المعارض الدولية، حيث حصد الجناح المصري في معرض «وورلد ترافل ماركت» بلندن جائزة أفضل جناح، ما ساهم في زيادة الاهتمام بالسياحة المصرية.

 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

