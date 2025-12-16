30 مليون سائح.. خطة دعائية تعيد السياحة المصرية بقوة إلى الخريطة العالمية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة دعائية وتسويقية متكاملة، أسهمت في جذب السائحين من مختلف دول العالم، واستعادة ثقتهم في المقصد السياحي المصري، مدعومة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز عنصر الأمن والأمان، واستخدام أحدث أدوات وتقنيات التسويق الحديثة.

وقال الدكتور حسام هزاع إن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة دعائية وتسويقية شاملة، أسهمت بشكل واضح في استعادة الزخم السياحي ووضع مصر من جديد على خريطة المقاصد الآمنة والمفضلة عالميًا.

وأكد أن هذه الخطة اعتمدت على تطوير شامل للبنية التحتية وتحديث أدوات الترويج بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

تطوير البنية التحتية وتوسعة المطارات

وأوضح هزاع أن الدولة ركزت على تطوير البنية التحتية السياحية باعتبارها الأساس لأي نهضة حقيقية في القطاع، من خلال توسعة وتحديث المطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب التوسع في إنشاء الغرف الفندقية الجديدة ورفع كفاءة القائم منها، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة ومميزة للسائح منذ لحظة وصوله.

الأمن والأمان مفتاح استعادة الثقة

وأكد الخبير السياحي أن عنصر الأمن والأمان كان العامل الأهم في استعادة ثقة السائحين، لافتًا إلى أن الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة انعكس بشكل مباشر على الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، وأسهم في عودة السياحة بقوة من الأسواق الأوروبية والعالمية.

فعاليات دولية تعزز مكانة مصر

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن استضافة مصر لفعاليات وأحداث دولية كبرى، مثل مؤتمر السلام وافتتاح المتحف المصري الكبير، كان لها أثر بالغ في تعزيز ثقة الدول المصدرة للسياحة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات أظهرت مصر بصورة حضارية وتنظيمية متميزة أمام العالم.

نسب رضا قياسية على منصات التواصل

ولفت إلى أن نسب رضا السائحين على منصات التواصل الاجتماعي تجاوزت 95%، وهو ما يعكس جودة الخدمات المقدمة والتجربة السياحية بشكل عام، موضحًا أن هذا الرضا الكبير أسهم في زيادة أعداد السائحين، ورفع معدلات إنفاقهم داخل المقاصد السياحية المختلفة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الترويج السياحي

وذكر هزاع أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة اعتمدتا على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حملات الترويج، خاصة خلال المشاركة في المعارض الدولية، مؤكدًا أن هذا التوجه الحديث ساعد في الوصول إلى شرائح جديدة من السائحين والتواصل معهم بطرق أكثر تأثيرًا.

إشادة دولية بالجناح المصري

ولفت إلى أن الجناح المصري حصد لقب أفضل جناح في معرض «وورلد ترافل ماركت» بلندن، وهو ما سلط الضوء عالميًا على المقصد السياحي المصري، وأسهم في عقد شراكات جديدة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات، بما يدعم تدفق الحركة السياحية خلال الفترات المقبلة.

مستهدف 30 مليون سائح بحلول 2030

وشدد على أن هذه الجهود المتواصلة تفتح الطريق أمام تحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مدعومة بزيادة الاستثمارات الفندقية، وتطوير منظومة الطيران والمطارات، إلى جانب دعم الدولة لمشاركة الشركات السياحية المصرية في نحو 45 معرضًا دوليًا سنويًا، بما يضمن نموًا مستدامًا وقويًا لقطاع السياحة.