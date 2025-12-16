طريقة عمل صدور الدجاج "الستربس" المقرمش

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل صدور الدجاج المقرمش الستربس.

طريقة عمل صدور الدجاج المقرمش الستربس..

المكونات

صدر دجاج

الصلصة ٢كوب طحين

بيضة

ملعقة كمون

ملعقة زنجبيل

ملعقة فلفل احمر

ملعقة زعتر

ملعقة شطة

ملعقة ملح

مكعب ماجي

٢ كوب ماء

عصرة ليمون

خليط القرمشة

١ كوب طحين ملعقة زنجبيل ملعقة كمون ملعقة زعتر ملعقة فلفل احمر ملعقة ملح

طريقة التحضير

نقطع الدجاج شرائج كبيرة ونخلط المواد جميعها بحيث يصير الخليط مثل خليط الكيك ونضع فيه الدجاج ويترك ساعة من بعد ذلك نخرجة من الصلصة مباشر يوضع في الخليط الجاف (القرمشة) ونقلي بزيت غزير والف عافية.