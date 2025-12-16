قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
بالصور

طريقة عمل صدور الدجاج "الستربس" المقرمش

رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل صدور الدجاج المقرمش الستربس.

طريقة عمل صدور الدجاج المقرمش الستربس..

 

المكونات

صدر دجاج

الصلصة ٢كوب طحين

بيضة

ملعقة كمون

ملعقة زنجبيل

ملعقة فلفل احمر

ملعقة زعتر

ملعقة شطة

ملعقة ملح

مكعب ماجي

٢ كوب ماء

عصرة ليمون

خليط القرمشة

١ كوب طحين ملعقة زنجبيل ملعقة كمون ملعقة زعتر ملعقة فلفل احمر ملعقة ملح

طريقة التحضير 

نقطع الدجاج شرائج كبيرة ونخلط المواد جميعها بحيث يصير الخليط مثل خليط الكيك ونضع فيه الدجاج ويترك ساعة من بعد ذلك نخرجة من الصلصة مباشر يوضع في الخليط الجاف (القرمشة) ونقلي بزيت غزير والف عافية.

