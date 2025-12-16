"العدل" يطلق منحة تدريبية للمحامين حول إدارة القضايا الجنائية

أعلن حزب العدل عن تقديم منحة تدريبية مخصصة للمحامين تحت عنوان "كيفية إدارة القضايا الجنائية والوقوف أمام محكمة الجنايات"، في خطوة تهدف إلى تعزيز المهارات العملية للمحامين في التعامل مع مختلف القضايا الجنائية، وتطوير قدراتهم على تقديم الدفاع القانوني بكفاءة عالية أمام المحاكم.

وقال الحزب: يتولى المحاضر علي فايز، المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، تقديم محتوى المنحة، حيث سيشمل التدريب شرح استراتيجيات إدارة القضايا، كيفية إعداد ملفات الدفاع، التعامل مع الأدلة والشهود، إضافة إلى أساليب مواجهة الإجراءات القانونية أمام محكمة الجنايات بكفاءة ودقة، ووسائل التعامل مع المحاكم، بما يعزز قدرة المحامين على تقديم أداء مهني متكامل أمام القضاء.

كما سيتناول التدريب أثر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأبرز ما استحدثه من مواد تتعلق بعمل المحامي، مع تقديم مقارنة شاملة بينه وبين القانون الحالي، بما يمكن المحامين من التكيف مع المستجدات القانونية وتطبيقها عملياً في القضايا الواقعية.

وستُقام المنحة على مرحلتين؛ الأولى في محافظة بني سويف، والثانية في القاهرة، على أن يتم الإعلان عن المواعيد التفصيلية لكل مرحلة في الأيام المقبلة.

وأكد حزب العدل أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الكفاءات القانونية وتوفير فرص تدريبية عملية تساهم في رفع مستوى المهنة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات المحامين المتخصصين في بناء قدرات قانونية قوية تخدم المجتمع وتعزز ثقافة العدالة.