قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
السكة الحديد توفر خدمات خاصة لهذه الفئة داخل المحطات والقطارات
مسبعات الجمعة.. 4 سور اقرأها تحفظك 7 أيام كاملة
أعلى سعر دولار اليوم 12-12-2025
ترامب: لن نسمح للصين بالتفوق علينا في الذكاء الاصطناعي
تكاثر الشبورة على بعض الطرق.. حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة
الأمم المتحدة: 760 موقع نزوح تضم 850 ألف شخص في غزة معرضة للفيضانات
توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حصر عددي| نائب سابق ومرشح حزب العدل يحسمان مقعدين ببولاق.. وإعادة بين المندوه وعربي

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أعلنت اللجنة العامة بالجيزة نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة بولاق الكرور، حيث فاز 2 مرشحين فيما يخوض 2 آخرين جولة الإعادة على المقعد الثالث.

وحسم المرشح المستقل محمد إسماعيل ومرشح حزب العدل علي خليفة الفوز من الجولة الأولى في دائرة بولاق الدكرور، فيما تجرى الإعادة على المقعد الثالث بين حسام المندوه مرشح حزب مستقبل وطن، وعربي زيادة مرشح حزب حماة الوطن.

وخرج من السباق كلٌّ من محمود توشكي مرشح مستقبل وطن، والنائب محمد الحسيني.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

وأجريت الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 نتيجةانتخابات مجلس النواب 2025 نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

اقراص - صورة ارشيفية

سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة

الطقس في مصر

تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات

ترشيحاتنا

قافلة طبية

فحص 897 حالة في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرى الحامول

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تعليم بني سويف: الاستثمار في العنصر البشري يحسن جودة العملية التعليمية

مجلس النواب

محافظ أسوان : تأمين صناديق الإقتراع لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز.. شاهد

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد