الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة، وسط حالة من الترقب في الأسواق نتيجة استمرار صعود المعدن الأصفر عالميًا، وهو ما أدى إلى انعكاس مباشر على الأسعار التي واصلت التحرك لأعلى بوتيرة ملحوظة، مع زيادة الإقبال على الشراء من جانب بعض المستهلكين الذين يتوقعون مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.



سعر الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم على مختلف الأعيرة، مدفوعة بارتفاعات محدودة في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على شراء الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الدولي.

ورغم التذبذب الذي تشهده أسعار الذهب عالميًا خلال الأيام الماضية، فإن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا، ما جعل المتعاملين يترقبون حركة الأسعار التي ترتفع تدريجيًا دون تراجع لافت حتى الآن.

عيار 24 يسجل قفزة جديدة

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6446 جنيهًا للجرام وفق متوسط أسعار تداول الذهب الصادر عن شعبة الذهب والمجوهرات.

ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة النقاء، ولذلك يُعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية في الأسعار، حيث يعكس القيمة الحقيقية للمعدن دون إضافات كثيرة.

سعر الذهب عيار 21 يواصل الصعود

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق ارتفاعًا جديدًا ليسجل 5640 جنيهًا للجرام، مواصلًا صعوده الطفيف لليوم الثاني على التوالي.

ويعتبر عيار 21 المؤشر الأكثر تعبيرًا عن حركة السوق الحقيقية نظرًا للإقبال الكبير عليه من قبل المواطنين سواء بغرض الادخار أو الشراء المناسبات.



ارتفاع في عيار 18

واصل سعر الذهب اليوم لعيار 18 تسجيل ارتفاعات طفيفة، ليبلغ 4834 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب يقترب من حاجز 46 ألف جنيه

ارتفع سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب ليسجل 45120 جنيهًا قبل احتساب المصنعية والدمغة والضرائب، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، وسط توقعات بأن يكسر حاجز 46 ألف جنيه إذا استمر الارتفاع العالمي خلال الساعات المقبلة.

عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترجع الارتفاعات الحالية في سعر الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها:

الصعود المستمر في سعر الأوقية عالميًا.

زيادة الطلب المحلي بغرض الادخار.

مخاوف اقتصادية عالمية تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.



توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن يواصل سعر الذهب اليوم اتجاهه الصعودي بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا، مع احتمالات حدوث موجة تذبذب، لكنها عادة لا تمنع الاتجاه العام الصاعد الذي يسيطر على السوق منذ بداية الشهر.