الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 تسجيل أداء مستقر نسبيًا، وسط حالة من الترقب في السوق مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية. ويأتي ذلك في ظل متابعة يومية من جانب التجار والمستهلكين لأي تغييرات قد تؤثر على حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.

وتشير آخر التحديثات من محلات الصاغة إلى أن السوق ما زال يتحرك في نطاق محدود، رغم تأثير بعض العوامل العالمية مثل حركة الدولار وتغيّر شهية الاستثمار في المعدن النفيس. ويؤكد خبراء أن الذهب لا يزال يمثل خيارًا آمنًا للادخار بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم :

عيار 24: 6400 جنيه للجرام.

عيار 22: 5860 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5600 جنيه للجرام دون مصنعية.

عيار 18: 4800 جنيه للجرام.

عيار 14: 3740 جنيها للجرام.

عيار 12: 3200 جنيه للجرام.

عيار 9: 2400 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب: 44800 جنيه.

سعر الأوقية عالميًا: نحو 4200 دولار.



ويأتي هذا الاستقرار رغم تراجع طفيف في أسعار الأوقية عالميًا، نتيجة هبوط قيمة الدولار وتزايد التوقعات بتغيير في السياسة النقدية خلال الأسابيع المقبلة. هذه العوامل ساهمت في تقليل الضغوط على أسعار الذهب محليًا، لكنها لم تدفع السوق إلى تحركات قوية حتى الآن.

ويؤكد تجار الذهب أن الإقبال على الشراء ما زال موجودًا، خاصة من الراغبين في الادخار أو شراء الهدايا مع اقتراب موسم الاحتفالات. ومع ذلك، لا يزال عدد من المستهلكين ينتظرون المزيد من الوضوح في اتجاهات الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.

وينصح الخبراء بضرورة الانتباه إلى أن المصنعية والدمغة تختلف من محل لآخر، وهو ما قد يغيّر السعر النهائي بشكل ملحوظ. كما يشيرون إلى أهمية متابعة الأسعار أكثر من مرة خلال اليوم، لأن التحديثات قد تتغير مع أي تحرك عالمي في سعر الأوقية.

وتشير توقعات السوق إلى إمكانية حدوث تغيرات إضافية خلال الأيام المقبلة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تبعًا لنتائج التحركات الاقتصادية الدولية. وتظل حالة الاستقرار الحالية مرهونة بحركة الدولار عالمياً واستمرار مستوى الطلب المحلي في معدلاته الطبيعية.