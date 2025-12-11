لازم يستخبوا في البرد .. هؤلاء الأكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية

بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية من غيرهم بسبب توفر عوامل تزيد من معدلات الإصابة سواء كانت عادات أو جينات أو حالة صحية.

الاكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم عوامل الخطر التى تزيد من احتمالات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية :

حساسية الأنف.

الربو .

الزوائد الأنفية (الأورام).

انحراف الحاجز الأنفي .

الحاجز الأنفي هو خط من الأنسجة يقسم الأنف.

انحراف الحاجز الأنفي يعني عدم استقامته، مما يُضيّق الممر في أحد جانبي الأنف وهذا قد يُسبب انسدادًا.

ضعف جهاز المناعة حيث يكون هذا بسبب أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان ، أو بسبب بعض الأدوية.