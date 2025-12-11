قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقع حادث انفجار ماسورة غاز داخل عقار مكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة بشارع  سعد زغلول بحي إمبابة والذي أسفر عن انهيار الطابقين الثالث والرابع فوق الأرضي ووقوع اصابات للمواطنين وقد تم نقلهم علي الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى التحرير لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد مجدي أبو شميله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، وقيادات الأجهزة الأمنية والحماية المدنية.

وأكد المحافظ أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بالواقعة، انتقلت الأجهزة التنفيذية على الفور بصحبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم إخلاء العقار والعقارات المجاورة بالكامل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من الفحص الإنشائي الشامل لحالة العقار والعقارات المجاورة.  

كما قامت فرق الكهرباء والغاز بفصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقار محل الحادث والعقارات المجاورة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة قبل إعادة التشغيل.

وخلال وجوده الميداني، اطمأن المحافظ من اللجنة الهندسية المختصة على تقرير المعاينة الأولية، والذي أوصى بضرورة تخفيف أحمال وتنفيذ أعمال تدعيم إنشائي للعقار المتضرر لضمان السلامة العامة.

ووجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تمام الشفاء، مشددًا على المتابعة المستمرة لموقع الحادث لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والأمنية.
وطمأن المحافظ المواطنين خلال تواجده بموقع الحادث، مؤكدًا أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لاحتواء الموقف، وأن سلامة الأهالي تأتي في مقدمة الأولويات، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين إزالة أي خطورة محتملة.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة محافظة الجيزة ماسورة غاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

تحريم التبني | أسامة قابيل يرد على تساؤلات إيمان العاصي

مفتي الجمهورية ينعى الأستاذ الدكتور ثروت مهنا أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

خدم العلم وأهله | مفتي الجمهورية ينعى ثروت مهنا أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد