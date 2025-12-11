قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
فن وثقافة

وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه

احمد صلاح
احمد صلاح
يارا أمين

نعى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، المطرب أحمد صلاح، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتب عبدالباقي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “لا حول ولا قوه إل بالله ربنا يرحمك ياحبيبي كنت بكلمك من اسبوع علشان اطمن عليك ربنا يتغمده بواسع الرحمه والمغفره ويجعل مرضك في ميزان حسناتك برجاء الدعاء”.

وكان قد أثار وكيل أول نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي الجدل خلال الساعات الماضية ، بعد ان ظهر فى فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ليرد فيه المقطع المتداول من اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب مصطفي كامل، وما تضمنه من اتهامات بالتقصير.

وقال حلمي عبد الباقي فى الفيديو: “لكل اخواتي اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية حابب اتكلم فى كذا حاجة صغيرة واترددت كتير قبل ما اعمل دا بس انا راجل تلقائي ولما بحب اتكلم بتكلم وناس كتير لما شافوا الفيديو المتداول اللى كان داخل النقابة لاموني انا متكلمتش .. الحقيقة انا مش باخد فرصة انى ارد ودايما الكلام بيتقطع عليا انا رديت بس على النقطتين اللى اتوجهوا ليا عن موضوع الإسكان وموضوع نادي المنصورة”.

واستكمل حلمي عبد الباقي حديثه عن مجهوده الكبير الذى قدمه على مدار اعوام ، معلقا: “انا عايز اسأل الجمعية العمومية هو حلمي عبد الباقي قصر فى ايه معاكم؟ انا من ايام هاني شاكر وانا ماسك لجنة الخدمات وكان واضح المجهود الكبير اللى عملته فى فترة كورونا والموضوع كان مفيد جدا وموضوع التربية النوعية انا اعترضت وقولت لازم كارنيه”.

واختتم حلمي عبد الباقي حديثه ، برسالة للنقيب مصطفي كامل قائلا: “بإختصار اى اعتراض على اى قرار فى النقابة يعتبر هدم ومع كل المجهود الكبير اللى بقدمه ، اتفاجيء بتسجيل صوتي بتهان وبتسب فيه بكلام صعب اوي انه يتقال على حلمي عبد الباقي لان انت عارف ان انا جدع وراجل ومش جبان ولما وقفت معاك وقت الانتخابات ولفيت بيك مصر كلها كان الفضل لربنا ثم انا ثم ناس اخرين وانت توقعت انى بعمل دا عشان ابقي نقيب واتعاملت معايا على الأساس دا بس انا مش هسكت ومش هسيب حقي ولو سيبت حقي يبقي اموت احسن ”. 

مصطفي كامل يتهم اعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بالتقصير

وقد نشر الفنان مصطفى كامل، مقطع فيديو مباشر، عبر فيسبوك، من اجتماعه مع مجلس نقابة المهن الموسيقية في 17 نوفمبر، بمقر النقابة العامة. 

وخلال المقطع، ظهر مصطفى كامل منفعلا على أعضاء مجلس النقابة متهما الكثير منهم بالتقصير بشكل عام، وألقى اللوم على وكيل النقابة د. أحمد أبو المجد، متهما إياه بالتقصير في الحضور للنقابة والعمل على خدمة أعضاءها. 

واستنكر مصطفى كامل، في الاجتماع بلوغ إيرادات النقابة من محافظة بورسعيد 27 ألف جنيه شهريا فقط، وعدم وجود المضبطة في الكثير من الأوقات، كذلك فتح ملف تأجير نادي المنصورة بمبلغ 35 ألف جنيه شهريا، في حين الأفراح تقام فيه بـ نصف مليون جنيه. 

واتهم مصطفى كامل، كثير من أعضاء المجلس بالتقصير وافتعال مؤامرات لهدم النقابة، وأحال الأمر للتحقيق في الشئون القانونية. 

