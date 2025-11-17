قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فين فلوس بورسعيد ونادي المنصورة؟.. مصطفى كامل ينفعل على وكيل نقابة الموسيقيين وأعضاء المجلس

سعيد فراج

نشر الفنان مصطفى كامل، مقطع فيديو مباشر، عبر فيسبوك، من اجتماعه مع مجلس نقابة المهن الموسيقية اليوم الإثنين 17 نوفمبر، بمقر النقابة العامة. 

وخلال المقطع، ظهر مصطفى كامل منفعلا على أعضاء مجلس النقابة متهما الكثير منهم بالتقصير بشكل عام، وألقى اللوم على وكيل النقابة د. أحمد أبو المجد، متهما إياه بالتقصير في الحضور للنقابة والعمل على خدمة أعضاءها. 

واستنكر مصطفى كامل، في الاجتماع بلوغ إيرادات النقابة من محافظة بورسعيد 27 ألف جنيه شهريا فقط، وعدم وجود المضبطة في الكثير من الأوقات، كذلك فتح ملف تأجير نادي المنصورة بمبلغ 35 ألف جنيه شهريا، في حين الأفراح تقام فيه بـ نصف مليون جنيه. 

واتهم مصطفى كامل، كثير من أعضاء المجلس بالتقصير وافتعال مؤامرات لهدم النقابة، وأحال الأمر للتحقيق في الشئون القانونية. 

من ناحية أخرى قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه ليس لديه أي علم بالمخالفات أو الإجراءات غير القانونية المنسوبة إلى نقابة الموسيقيين تجاه الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية المحور، أنه لم يتابع تفاصيل الواقعة، وأنه تلقى طلب الاتصال به فقط دون معرفة مسبقة بما يحدث: "أنا مش عارف حضرتك بتطلبيني بإيه، أنا مشكلتي إن أنا اتقال لي مدام بسمة عايزاك في مداخلة".

وأشار مصطفى كامل إلى أنه بصدد الاستماع للتفاصيل كاملة من المحامي فهد مرزوق، مؤكداً أن النقيب يحرص على متابعة كل الأمور المتعلقة بالنقابة بشكل شخصي، وأنه لا يتصرف إلا بعد الاطلاع على جميع المستندات والتقارير الرسمية. 

وتابع: "أنا في النهاية راجل نقيب، ولا يمكن أن يتم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع إليّ ومعرفة الحقائق كاملة".

وشدد نقيب الموسيقيين على أن النقابة تلتزم بالقانون في جميع تحركاتها، وأن أي إجراءات تأديبية أو تحقيقية تتم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها. 

ورفض مصطفى كامل التعليق على أي تفاصيل لم يطلع عليها شخصياً، مشيراً إلى أن الواقعة المتعلقة بالدكتور عاطف إمام تحتاج إلى عرض كامل من المحامي أو الجهات المختصة قبل الإدلاء بأي تصريحات نهائية.

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني

مصير مقاتلي الأويجور يعود للواجهة.. سوريا تتعهد بعدم تهديد المصالح الصينية

مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة

التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

رأس نفرتيتي

اندبندنت: ألمانيا ترفض طلباً مصرياً لاستعادة رأس نفرتيتي

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

