بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل
سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
ماذا حدث في مباراة السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب؟| تفاصيل

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح منتخب السعودية فى التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل فراس البريكان هدف منتخب السعودية الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، احتسبها الحكم المصري أمين عمر لصالح ياسر الدوسري بعد عرقلته من جانب مدافع منتخب فلسطين محمد صالح داخل منطقة الجزاء.

وسجل عدي الدباغ في تسجيل هدف التعادل لمنتخب فلسطين في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، بعد تلقيه لكرة عرضية ليستلمها ويضعها في مرمى المنتخب السعودي.

وسجل محمد كنو الهدف في الدقيقة 115 من عمر اللقاء بعد تحويله لعرضية ياسر الدوسري برأسية رائعة في مرمى حارس فلسطين.

وينتظر منتخب السعودية في مباراة نصف النهائي المنتخب الفائز من مواجهة العراق والأردن التي ستقام غدا الجمعة.

الشوط الأول

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب السعودية وحذر من المنتخب الفلسطيني، دون وجود خطورة على مرمى حراس المرمى للمنتخبين.

تشكيل فلسطين

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025، مستعينًا بثنائي الدوري المصري حامد حمدان لاعب بتروجت، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وجاء التشكيل الفلسطيني على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، تامر صيام

خط الهجوم: عدي الدباغ، زيد القنبر

تشكيل السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي للأخضر لمواجهة منتخب فلسطين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

وجاء التشكيل السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، سالم الدوسري.

