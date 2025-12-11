قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك منهم.. تحديق HyperOS 3 يصل لهذه الهواتف خلال أيام
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025 في أسرع وقت
الأمطار خفيفة .. الطقس اليوم| أجواء باردة وتحرير من اضطراب البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين قبل ربع نهائي كأس العرب

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
رباب الهواري

يدخل المنتخب السعودي مواجهة ربع نهائي كأس العرب أمام فلسطين وهو متسلح بسجل تاريخي قوي، حيث لم يتعرض لأي خسارة أمام المنتخب الفلسطيني عبر تسع مباريات رسمية جمعت بينهما.

 وتمكن “الأخضر” خلال هذه اللقاءات من تحقيق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل المواجهة المنتظرة الخميس المقبل.


 

هذا التفوق يعكس قدرة المنتخب السعودي على فرض أسلوبه ونجاحه في التعامل مع مختلف السيناريوهات التي جمعت الفريقين، الأمر الذي يجعله يدخل المباراة بثقة كبيرة ورغبة في مواصلة المشوار نحو نصف النهائي.

البدايات في كأس العرب 1992

انطلقت المواجهات بين المنتخبين في بطولة كأس العرب عام 1992، عندما نجح المنتخب السعودي في الفوز بنتيجة 1-2، مما شكّل بداية سجل إيجابي للأخضر أمام الفلسطينيين. وتكررت اللقاءات في النسخة نفسها من البطولة وفي الأعوام اللاحقة، لتشهد مواجهتا 2012 و2021 التعادل، وهو ما أكد تطور المنتخب الفلسطيني وقدرته على منافسة السعودية في بعض المناسبات.

أكبر فوز في التاريخ: الخماسية في تصفيات كأس العالم 2022

وتبقى أبرز مواجهة بين المنتخبين تلك التي جرت في تصفيات كأس العالم 2022، عندما قدّم المنتخب السعودي عرضًا هجوميًا قويًا انتهى بفوز كبير 5-0. وأظهرت تلك المباراة القدرات الهجومية المميزة للأخضر وقدرته على استغلال التفاصيل الصغيرة لصناعة الفارق.

هذا الانتصار العريض ما زال حاضرًا في ذاكرة الجماهير، ويُعد شاهدًا على تفوق السعودية في أغلب اللقاءات التي جمعت المنتخبين على مختلف الأصعدة.

انتظار جماهيري وتطلعات سعودية

يأمل الجهاز الفني للأخضر في استمرار السجل المثالي دون خسارة، مستفيدًا من الخبرات التراكمية والانسجام بين اللاعبين. ومع ارتفاع مستوى المنافسة في مراحل الحسم، يبقى الطموح السعودي هو الوصول إلى المربع الذهبي وقطع خطوة جديدة نحو اللقب.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم في الوطن العربي إلى هذه القمة العربية المنتظرة، التي تحمل تاريخًا طويلًا من الإثارة والندية، رغم أفضلية النتائج التي تصب بوضوح في صالح المنتخب السعودي


 

منتخب فلسطين منتخب السعودية كأس العرب أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

برودة الطقس

طرق طبيعية لتدفئة الجسم بدون دفاية

السكري

تُسيطر على السكر وتحمى القلب .. اكتشف فوائد نوع خضار شهير

طريقة عمل السبانخ

طريقة عمل السبانخ بالبصل والطشة

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد