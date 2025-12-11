تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين قبل ربع نهائي كأس العرب

يدخل المنتخب السعودي مواجهة ربع نهائي كأس العرب أمام فلسطين وهو متسلح بسجل تاريخي قوي، حيث لم يتعرض لأي خسارة أمام المنتخب الفلسطيني عبر تسع مباريات رسمية جمعت بينهما.

وتمكن “الأخضر” خلال هذه اللقاءات من تحقيق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل المواجهة المنتظرة الخميس المقبل.





هذا التفوق يعكس قدرة المنتخب السعودي على فرض أسلوبه ونجاحه في التعامل مع مختلف السيناريوهات التي جمعت الفريقين، الأمر الذي يجعله يدخل المباراة بثقة كبيرة ورغبة في مواصلة المشوار نحو نصف النهائي.

البدايات في كأس العرب 1992

انطلقت المواجهات بين المنتخبين في بطولة كأس العرب عام 1992، عندما نجح المنتخب السعودي في الفوز بنتيجة 1-2، مما شكّل بداية سجل إيجابي للأخضر أمام الفلسطينيين. وتكررت اللقاءات في النسخة نفسها من البطولة وفي الأعوام اللاحقة، لتشهد مواجهتا 2012 و2021 التعادل، وهو ما أكد تطور المنتخب الفلسطيني وقدرته على منافسة السعودية في بعض المناسبات.

أكبر فوز في التاريخ: الخماسية في تصفيات كأس العالم 2022

وتبقى أبرز مواجهة بين المنتخبين تلك التي جرت في تصفيات كأس العالم 2022، عندما قدّم المنتخب السعودي عرضًا هجوميًا قويًا انتهى بفوز كبير 5-0. وأظهرت تلك المباراة القدرات الهجومية المميزة للأخضر وقدرته على استغلال التفاصيل الصغيرة لصناعة الفارق.

هذا الانتصار العريض ما زال حاضرًا في ذاكرة الجماهير، ويُعد شاهدًا على تفوق السعودية في أغلب اللقاءات التي جمعت المنتخبين على مختلف الأصعدة.

انتظار جماهيري وتطلعات سعودية

يأمل الجهاز الفني للأخضر في استمرار السجل المثالي دون خسارة، مستفيدًا من الخبرات التراكمية والانسجام بين اللاعبين. ومع ارتفاع مستوى المنافسة في مراحل الحسم، يبقى الطموح السعودي هو الوصول إلى المربع الذهبي وقطع خطوة جديدة نحو اللقب.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم في الوطن العربي إلى هذه القمة العربية المنتظرة، التي تحمل تاريخًا طويلًا من الإثارة والندية، رغم أفضلية النتائج التي تصب بوضوح في صالح المنتخب السعودي



