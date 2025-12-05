حسن المستكاوي: منتخب فلسطين لعب بلا يأس وكافح أمام تونس

علق حسن المستكاوي علي تعادل منتخب فلسطين مع منتخب تونس في بطولة كاس العرب

وكتب المستكاوي من خلال حسابه الشخصي إكس: لا احب الربط بين ملعب كرة القدم وبين احداث سياسية وأفسر اداء فريق علي اساس سياسي لكن اداء منتخب فلسطين امام شقيقه التونسي كان رائعا فقد لعب بلا يأس وكافح وهو متأخر بهدفين امام فريق قوى .. مبروك هذا الاداء لمنتخب فلسطين..".



انتهت مواجهة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره التونسي بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أُقيم الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025 في قطر.