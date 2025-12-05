فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن تفاصيل جديدة تخص الحالة الصحية لوالده، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الكابتن حسن شحاتة، موضحًا أنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية غدا السبت عقب الانتهاء من جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأكد كريم خلال ظهوره في برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد أبوالعلا، أن الفريق الطبي المشرف على حالة والده يسابق الزمن لإتمام كافة إجراءات التجهيز قبل موعد الجراحة، مشيرًا إلى أن الأسرة تتابع الموقف لحظة بلحظة وتثق في كفاءة الأطباء المعالجين.

دعم ممدوح عباس للأسرة وزيارته للمستشفى

وتحدث كريم شحاتة عن المساندة الكبيرة التي تلقاها والده خلال الساعات الماضية، سواء من الجماهير أو من الشخصيات الرياضية، لافتًا بشكل خاص إلى حضور ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذي حرص على زيارة المستشفى للاطمئنان على صحة “المعلم”.

وأشاد كريم بالموقف الإنساني لممدوح عباس ونجله أيمن عباس، مؤكدًا أن زيارتهما كان لها تأثير إيجابي كبير على الأسرة، وعكست قيمة حسن شحاتة وحب الوسط الرياضي له. وأضاف أن هذا الدعم يعكس الروح الحقيقية لعائلة الزمالك وتقديرها لرموز الكرة المصرية.

تعليق كريم شحاتة على أداء منتخب مصر الثاني في كأس العرب

وفي سياق آخر، تناول كريم شحاتة أداء منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستوى جيدًا أمام منتخب الكويت، المعروف بـ“الأزرق”.

وأوضح أن هناك بعض التفاصيل التي لم تعجبه، وعلى رأسها الطريقة التي تمت بها إدارة ركلة الجزاء الثانية، مؤكدًا ضرورة وجود نظام واضح وترتيب مسبق لمثل هذه المواقف الحاسمة داخل أرض الملعب.

ورغم تلك الملاحظات، شدد كريم على أن المنتخب ظهر بصورة مشرفة، ويملك القدرة على التأهل إذا حافظ اللاعبون على التركيز وواصلوا التطوير



