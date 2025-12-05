قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

حسن شحاته
حسن شحاته
رباب الهواري

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن تفاصيل جديدة تخص الحالة الصحية لوالده، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الكابتن حسن شحاتة، موضحًا أنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية غدا السبت عقب الانتهاء من جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأكد كريم خلال ظهوره في برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد أبوالعلا، أن الفريق الطبي المشرف على حالة والده يسابق الزمن لإتمام كافة إجراءات التجهيز قبل موعد الجراحة، مشيرًا إلى أن الأسرة تتابع الموقف لحظة بلحظة وتثق في كفاءة الأطباء المعالجين.

دعم ممدوح عباس للأسرة وزيارته للمستشفى

وتحدث كريم شحاتة عن المساندة الكبيرة التي تلقاها والده خلال الساعات الماضية، سواء من الجماهير أو من الشخصيات الرياضية، لافتًا بشكل خاص إلى حضور ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذي حرص على زيارة المستشفى للاطمئنان على صحة “المعلم”.

وأشاد كريم بالموقف الإنساني لممدوح عباس ونجله أيمن عباس، مؤكدًا أن زيارتهما كان لها تأثير إيجابي كبير على الأسرة، وعكست قيمة حسن شحاتة وحب الوسط الرياضي له. وأضاف أن هذا الدعم يعكس الروح الحقيقية لعائلة الزمالك وتقديرها لرموز الكرة المصرية.

تعليق كريم شحاتة على أداء منتخب مصر الثاني في كأس العرب

وفي سياق آخر، تناول كريم شحاتة أداء منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستوى جيدًا أمام منتخب الكويت، المعروف بـ“الأزرق”.

وأوضح أن هناك بعض التفاصيل التي لم تعجبه، وعلى رأسها الطريقة التي تمت بها إدارة ركلة الجزاء الثانية، مؤكدًا ضرورة وجود نظام واضح وترتيب مسبق لمثل هذه المواقف الحاسمة داخل أرض الملعب.

ورغم تلك الملاحظات، شدد كريم على أن المنتخب ظهر بصورة مشرفة، ويملك القدرة على التأهل إذا حافظ اللاعبون على التركيز وواصلوا التطوير


 

حسن شحاته الزمالك ممدوح عباس اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

ترشيحاتنا

حسن المستكاوي

حسن المستكاوي: منتخب فلسطين لعب بلا يأس وكافح أمام تونس

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

حسن شحاته

ايمن يونس يطلب الدعاء لـ حسن شحاتة

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد