البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب

أقرت الجمعية العامة لاتحاد البث الأوروبي، مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية 2026 التي ستُقام في فيينا مايو المقبل، رغم الجدل الكبير والانسحابات التي أعلنتها هولندا وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا احتجاجًا على القرار، وذلك من خلال تصويت حاسم.



وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسّعة حول القواعد الجديدة للمسابقة، التي تضمنت تعديل آليات التصويت وفرض قيود على تدخل الحكومات في ترشيح المشاركات، في خطوة اعتُبرت داعمة لإسرائيل ومقيدة للمعارضين.

وأشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالقرار، مؤكدًا أن المشاركة تمثل تعزيزًا للثقافة والتفاهم بين الشعوب، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق شركة "كان" للإذاعة والتلفزيون برئاسة جولان يوخباز والمحامية أيالا مزراحي لتأمين حق إسرائيل في المنافسة.



من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية دعم بلادها الكامل لمشاركة إسرائيل، فيما أعربت دول مثل بريطانيا وأوكرانيا عن دعمها لحق إسرائيل في المنافسة دون تدخل سياسي، بينما انسحبت بعض الدول احتجاجًا على مشاركة الدولة العبرية.



وبحسب اتحاد البث الأوروبي، فإن التصويت يعكس الالتزام بالشفافية وحماية حيادية المسابقة، وضمان مشاركة جميع الأعضاء الراغبين بالمسابقة وفق القواعد الجديدة، على أن تُعلن قائمة المشاركين النهائية قبل عيد الميلاد.