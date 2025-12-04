قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رائحة الصرف الصحي وانتشار الحشرات.. كارثة السجون الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
خدمات

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر تحركات طفيفة في سوق الصاغة، ما وضع المتعاملين أمام حالة من الترقب الحذر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 9 و 10من الشهر الجاري، وهي الاجتماعات التي ينتظرها المستثمرون عالميًا لتحديد مسار السياسة النقدية وما إذا كان البنك سيواصل سياسة التشديد أم سيلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة، وكل ذلك ينعكس مباشرة على سعر الذهب اليوم في الأسواق الدولية والمحلية.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب الآن في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس وفق آخر تحديثات منتصف التعاملات عند المستويات التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6411 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5610 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 4808 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 3740 جنيها
سعر الجنيه الذهب بلغ 44880 جنيها
سعر الأوقية عالميًا سجل 4189 دولارا

هذه الأرقام تأتي في ظل متابعة دقيقة لحركة السوق قبل اجتماع الفيدرالي وما يحمله من تأثير مباشر على سعر الذهب اليوم محليًا وعالميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

تطورات الأوقية في البورصة العالمية

سجلت الأوقية في بورصة الذهب العالمية نحو 4189 دولارا، بعد أن بدأت التداول بالقرب من مستوى الإغلاق السابق عند 4203 دولارات. 

وشهدت الأوقية حركة تذبذب واضحة بين 4217 و4174 دولار، ما يؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار المرتبطة بتوقعات المستثمرين قبل اجتماع الفيدرالي. 

وتعد هذه التقلبات من أهم العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم داخل سوق الصلاغة، إذ ترتبط أسعار الجرامات محليًا ارتباطًا مباشرًا بقيمة الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب دون مصنعية

تستعرض السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب دون إضافة المصنعية إلى سعر الجرام، نظرًا لاختلافها من تاجر لآخر ومن محافظة إلى أخرى.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 

قيمة المصنعية تكون في العادة بين 100- 250 جنيها لكل جرام، وقد ترتفع وفقًا لجودة الصنعة والجهد المبذول في إنتاج القطعة الذهبية نفسها، وفق تقديرات الشركة المصنعة.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما تختلف المصنعية بحسب نوع العيار، حيث يعد عيار 18 من أعلى مصنعيات الذهب مقارنة بعيار 24 المستخدم في السبائك والذي غالبًا ما يتميز بانخفاض المصنعية نظرًا لعدم وجود تشكيلات معقدة فيه. 

وتظل المصنعية أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستهلكون عند حساب التكلفة النهائية ضمن اهتمامات متابعة سعر الذهب اليوم.

توقعات سعر الذهب 

يترقب الخبراء أن تشهد أسعار الذهب عالميا تحركًا أكبر بعد صدور قرار الفيدرالي، فحالة الترقب الحالية تشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة. 

وفي حال أقدم البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط هبوطية على الذهب، بينما يعني التثبيت أو الاتجاه نحو التيسير النقدي دعمًا جديدًا للمعدن الأصفر. 

تأثير العوامل الجيوسياسية

لا تزال التوترات الجيوسياسية العالمية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مستوى أسعار الذهب، فهو الملاذ الآمن الرئيسي للمستثمرين حول العالم. 

وفي ظل الأزمات الاقتصادية والتوترات الدولية، ترتفع معدلات الطلب على الذهب، ما قد يدعم صعود الأسعار لاحقًا، وهو ما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم ضرورة يومية لدى الكثير من المستثمرين والمتعاملين في السوق.

