الجرام تجاوز ال6000جنيه .. ارتفاع سعر الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، ارتفاعًا مفاجئًا في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار بعض الأعيرة زيادة ملحوظة وفقًا لما رصدتة برامج التوك شو

هذا التحرك الجديد في السوق جاء بالتزامن مع تعاملات مستمرة تشهدها محلات الصاغة في مختلف أنحاء الجمهورية.

1. أسعار الذهب في مصر اليوم:

تمثل هذه الزيادة في أسعار الذهب بمثابة انعكاس للتحولات المستمرة في السوق، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: بلغ نحو 6422.75 جنيه للبيع، و 6394.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22: سجل نحو 5887.5 جنيه للبيع، و 5861.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21: وصل إلى نحو 5620 جنيهًا للبيع، و 5595 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: بلغ نحو 4817.25 جنيه للبيع، و 4795.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل نحو 3746.75 جنيه للبيع، و 3730 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12: بلغ نحو 3211.5 جنيه للبيع، و 3197.25 جنيه للشراء.

2. سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب:

سعر الجنيه الذهب: بلغ 44960 جنيهًا للبيع، و 44760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب: سجل نحو 4200.19 دولار للبيع، و 4199.82 دولار للشراء.

3. التقلبات في أسعار الذهب: الأسباب والتفسير:

تختلف أسعار الذهب بشكل ملحوظ بين كل تحديث وآخر بسبب عدة عوامل، أبرزها:

التغيرات في السوق العالمي: تتأثر أسعار الذهب في مصر بتقلبات الأسعار العالمية التي تحددها الأوقية (31.1 جرام).

الطلب المحلي والعالمي: زيادة الطلب على الذهب سواء في مصر أو في الأسواق العالمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار.

السياسات الاقتصادية: في بعض الأحيان، تؤدي التغيرات في السياسات النقدية سواء في مصر أو على المستوى الدولي إلى تأثير مباشر على أسعار الذهب.

4. المصنعية والدمغة:

تتفاوت أسعار الذهب باختلاف المصنعية، حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام وفقًا لنوع العيار، بالإضافة إلى اختلافات بين محلات الصاغة والمناطق المختلفة. في العادة، تمثل نسبة المصنعية والدمغة من السعر الكلي بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

5. توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة:

يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الذهب في حالة تقلبات مستمرة، خصوصًا مع انعقاد الاجتماعات المرتقبة للبنك الفيدرالي الأمريكي، التي قد تؤثر على السوق بشكل عام. حيث أن أي تغيير في السياسات المالية والنقدية قد يؤدي إلى تحركات ملحوظة في الأسعار.

6. نصائح للمستثمرين والمستهلكين:

للمستثمرين: من المهم متابعة التحركات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التفكير في استثمارات طويلة الأجل في الذهب كملاذ آمن.

للمستهلكين: من الأفضل اختيار توقيت مناسب للشراء أو البيع حسب التوجهات السوقية المتوقعة.