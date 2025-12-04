قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجرام تجاوز ال6000جنيه .. ارتفاع سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، ارتفاعًا مفاجئًا في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار بعض الأعيرة زيادة ملحوظة وفقًا لما رصدتة برامج التوك شو

هذا التحرك الجديد في السوق جاء بالتزامن مع تعاملات مستمرة تشهدها محلات الصاغة في مختلف أنحاء الجمهورية.

1. أسعار الذهب في مصر اليوم:

تمثل هذه الزيادة في أسعار الذهب بمثابة انعكاس للتحولات المستمرة في السوق، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: بلغ نحو 6422.75 جنيه للبيع، و 6394.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22: سجل نحو 5887.5 جنيه للبيع، و 5861.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21: وصل إلى نحو 5620 جنيهًا للبيع، و 5595 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: بلغ نحو 4817.25 جنيه للبيع، و 4795.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل نحو 3746.75 جنيه للبيع، و 3730 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12: بلغ نحو 3211.5 جنيه للبيع، و 3197.25 جنيه للشراء.

2. سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب:

سعر الجنيه الذهب: بلغ 44960 جنيهًا للبيع، و 44760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب: سجل نحو 4200.19 دولار للبيع، و 4199.82 دولار للشراء.

3. التقلبات في أسعار الذهب: الأسباب والتفسير:

تختلف أسعار الذهب بشكل ملحوظ بين كل تحديث وآخر بسبب عدة عوامل، أبرزها:

التغيرات في السوق العالمي: تتأثر أسعار الذهب في مصر بتقلبات الأسعار العالمية التي تحددها الأوقية (31.1 جرام).

الطلب المحلي والعالمي: زيادة الطلب على الذهب سواء في مصر أو في الأسواق العالمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار.

السياسات الاقتصادية: في بعض الأحيان، تؤدي التغيرات في السياسات النقدية سواء في مصر أو على المستوى الدولي إلى تأثير مباشر على أسعار الذهب.

4. المصنعية والدمغة:

تتفاوت أسعار الذهب باختلاف المصنعية، حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام وفقًا لنوع العيار، بالإضافة إلى اختلافات بين محلات الصاغة والمناطق المختلفة. في العادة، تمثل نسبة المصنعية والدمغة من السعر الكلي بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

5. توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة:

يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الذهب في حالة تقلبات مستمرة، خصوصًا مع انعقاد الاجتماعات المرتقبة للبنك الفيدرالي الأمريكي، التي قد تؤثر على السوق بشكل عام. حيث أن أي تغيير في السياسات المالية والنقدية قد يؤدي إلى تحركات ملحوظة في الأسعار.

6. نصائح للمستثمرين والمستهلكين:

للمستثمرين: من المهم متابعة التحركات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التفكير في استثمارات طويلة الأجل في الذهب كملاذ آمن.

للمستهلكين: من الأفضل اختيار توقيت مناسب للشراء أو البيع حسب التوجهات السوقية المتوقعة.

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على سيدة بحوزتها بطاقات الرقم القومي الخاصة بالناخبين بقنا

أرشيفية

السجن المشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة تزوير محررات رسمية بالقاهرة

ضبط طالبين َفي المنوفية

بسبب صغر سنهم.. إيداع طالبين اعتديا على زميلهما في مؤسسة عقابية

بالصور

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد