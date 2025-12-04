أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

يهتم المواطنون يومياً بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد الارتفاع الجنوني الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، ليصبح محل اهتمام الجميع .

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر وكافة الأعيرة مع احتساب المصنعية..

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24، الأعلى سعرًا 6440 جنيهًا،

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية استقرارا بعد ارتفاعه 40 جنيهًا ليسجل 5640 جنيهًا، وبالمصنعية يصل إلى 5740 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرار بعد ارتفاعه بالأمس ليصل إلى 4840 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرار عند 45120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب العالمى اليوم

سجل سعر الذهب عالميًا، اليوم الخميس، نحو 4211 دولارًا خلال بورصة المعاملات الفورية.