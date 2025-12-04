قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس :الاحتلال تعمّد تحويل المساعدات إلى مصائد موت جماعي
بعد عرضه في مهرجان مراكش.. تامر حبيب يشيد بفيلم «الست» لـ منى زكي | ماذا قال؟
لليوم الثاني.. اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بجولة الإعادة
بوتين: اللقاء مع ويتكوف وكوشنير كان ضروريا ومفيدا للغاية
تتساوى مع مثيلاتها في السوق.. الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف
آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية
من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20
استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

الذهب عيار 24   6415 جنيها   6390 جنيها

الذهب عيار 22   5880 جنيها   5855 جنيها

الذهب عيار 21   5615 جنيها   5590 جنيها

الذهب عيار 18   4815 جنيها   4790 جنيه

الذهب عيار 14   3745 جنيها   3725 جنيها

الذهب عيار 12   3210 جنيهات   3195 جنيها

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.

