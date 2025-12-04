الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

الذهب عيار 24 6415 جنيها 6390 جنيها

الذهب عيار 22 5880 جنيها 5855 جنيها

الذهب عيار 21 5615 جنيها 5590 جنيها

الذهب عيار 18 4815 جنيها 4790 جنيه

الذهب عيار 14 3745 جنيها 3725 جنيها

الذهب عيار 12 3210 جنيهات 3195 جنيها

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.