بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة في مديري مستشفيات الإسكندرية

صدّق الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على حركة تكليفات مديري المستشفيات التابعة للمديرية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقد وجّه الدكتور محمد يحيى بدران الشكر والتقدير لجميع مديري المستشفيات على ما بذلوه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات داخل منظومة المستشفيات بالإسكندرية جاء نتاج تعاونهم وحرصهم على خدمة المرضى.

كما أعرب عن تمنياته الخالصة بالتوفيق للقيادات التي تم تجديد تكليفها أو تكليفها حديثًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الدؤوب والتطوير المستمر، بما يواكب تَوجهات الدولة المصرية ويدعم تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة في القطاع الصحي طبقاً لرؤية مصر 2030.

كما أكد أن حركة التكليفات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى:

الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في محافظة الإسكندرية

ضخ دماء جديدة ودعم القيادات الشابة وتمكينها

تعزيز كفاءة الإدارة داخل المستشفيات

تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

ضمان استمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة

ويتقدم بدران بالتهنئة لمديري المستشفيات متمنياً لهم خالص التوفيق و السداد:

* د/النادي النادي يوسف….قائماً بأعمال مدير مستشفى الجمهورية العام

* د/أحمد مجدي شحاتة…. قائماً بأعمال مدير مستشفى رأس التين العام

* د/محمد عرابي عرابي…. قائماً بأعمال مدير مستشفى برج العرب المركزي

* د/ضياء الدين زامل…. قائماً بأعمال مدير مستشفى العامرية العام

* د/حسام مسعد السيد…. قائماً بأعمال مدير مستشفى أبو قير العام

* د/ هدى رمضان أبو طالب…. قائماً بأعمال مدير مستشفى جمال حمادة المركزي

* د/وليد مختار محمد …. قائماً بأعمال مدير مستشفى صدر المعمورة

* د/محمد إبراهيم منصور…. قائماً بأعمال مدير مستشفى صدر كوم الشقافة

* د/إيمان شكري عبد الرحمن…. قائماً بأعمال مدير مستشفى أطفال الرمل

* د/عصمت محمد إبراهيم…. قائماً بأعمال مدير مستشفى أطفال الأنفوشي

* د/ريهام سمير أبو اليزيد…. قائماً بأعمال مدير مستشفى أطفال فوزي معاذ

* د/عزة أحمد صبري…. قائماً بأعمال مدير مستشفى دار إسماعيل للولادة

* د/أمل الشبراوي…. قائماً بأعمال مدير مستشفى صلاح العوضي

* د/شريف إبراهيم إسماعيل…. قائماً بأعمال مدير مستشفى الحميات و الجهاز الهضمي

* د/أحمد محمد لطفي خطاب…. قائماً بأعمال مدير مستشفى الرمد العام