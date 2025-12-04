قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد المغربي يصدم الأهلي ويكشف مدة غياب نجم سوبر

يسري غازي

أعلن محمد رضا بلال طبيب منتخب المغرب الذي يشارك ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025 مدة غياب أشرف بن شرقي لاعب أسود الأطلس وفريق النادي الأهلي بعد الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا.

وتعرض أشرف بن شرقي للإصابة على مستوى الفخذ خلال مشاركته في مباراة الأهلي التي جمعته أمام نظيره الجيش الملكي المغربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد رضا بلال في تصريحات لموقع الجامعة الملكية المغربية: أشرف بن شرقي التحق بالمنتخب وهو يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وأضاف: إصابة أشرف بن شرقي ستبعده عن البطولة لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، وهو رسميًا خارج القائمة.

ومن المقرر أن يعود أشرف بن شرقي إلى القاهرة، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي والعلاجي رفقة الأهلي، ولتجهيزه لخوض المباريات المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.
 

الأهلي يكشف حجم إصابة بن شرقي 
أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بمزق في العضلة ‏الخلفية. 

وقال طبيب الأهلي أنه وبعد التنسيق مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، ‏تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس العرب ‏لمتابعة حالة اللاعب والبرنامج الخاص بعلاجه في المرحلة الأولى. وجارٍ بحث موقفه من اللحاق ‏بمباريات البطولة، وإمكانية العودة إلى القاهرة لاستكمال فترة العلاج والتأهيل.‏

