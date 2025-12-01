شوبير يكشف لجماهير الأهلي عن حجم إصابة أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابه نجم الاهلي ومنتخب المغرب أشرف بن شرقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير:بن شرقي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.. وقد يعود للقاهرة .

وأكد طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الفريق سيفتقد خدمات أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، خلال مباراتي جزر القمر وسلطنة عمان في منافسات كأس العرب 2025.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة جزر القمر في تمام الثانية ظهرًا على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي السعودية وعمان