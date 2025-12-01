قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المغرب يفقد بن شرقي في أول مباراتين بكأس العرب 2025

منتصر الرفاعي

أكد طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الفريق سيفتقد خدمات أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، خلال مباراتي جزر القمر وسلطنة عمان في منافسات كأس العرب 2025.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة جزر القمر في تمام الثانية ظهرًا على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي السعودية وعمان.

وقال السكتيوي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنفتقد أشرف بن شرقي في الجولتين الأولى والثانية حتى الآن. هدفنا واضح وهو التتويج باللقب، ومباراة الغد خطوة مهمة في بداية المشوار".

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث وتوجيه رسالة قوية للمنافسين، مستفيدًا من نجومه البارزين، فيما يتطلع منتخب جزر القمر لتحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

