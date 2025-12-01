قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

تجديد اعتماد معهد طوخ الابتدائي الأزهري من هيئة الجودة | صور

وكيل الأزهر ومحافظ القليوبية يتفقدان معهد طوخ الابتدائي
وكيل الأزهر ومحافظ القليوبية يتفقدان معهد طوخ الابتدائي
شيماء جمال

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أيمن عطية، محافظ القليوبية،اليوم الاثنين، معهد طوخ الابتدائي الأزهري، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، تزامنا مع تفقد لجنة المراجعة الخارجية بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، المعهد، في إطار إجراءات تجديد اعتماد المعهد بعد حصوله على الاعتماد للمرة الأولى عام 2018.

وأكد الدكتور الضويني أن التعليم الأزهري يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية القيمية والمعرفية للمجتمع، لما يجمعه هذا التعليم من تكامل بين العلوم الشرعية والمواد الثقافية الحديثة، بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون وعيًا دينيًّا مستنيرًا، وقدرة أكاديمية تنافسية.

وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف يولي ملف الجودة اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد محاور التطوير الشامل التي يحرص فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على متابعتها، لما لها من انعكاس مباشر على جودة التعليم وتطوير طرق التعليم والمباني التعليمية وغير ذلك من المعايير المهمة.

كما أشاد فضيلته بالجهود المبذولة داخل معهد طوخ الابتدائي الأزهري، موضحًا أن المعهد يمثل نموذجًا لبيئة تعليمية قادرة على مواكبة معايير الاعتماد، ومشيرًا إلى أن الارتقاء بالعملية التعليمية يبدأ من توفير بيئة مدرسية جاذبة وداعمة للطالب والمعلم على حد سواء.

وتفقدت لجنة المراجعة خلال الزيارة، مرافق المعهد وفصوله الدراسية، واطلعت على مستوى الأداء في الجوانب التعليمية والإدارية، كما راجعت اللجنة سجلات الجودة وخطط التحسين المستمرة، وتابعت تطبيق معايير الأمن والسلامة، والتأكد من تفعيل استراتيجيات التعلم الحديثة داخل الفصول.

ويضم المعهد 742 طالبًا، و 17 فصلًا، بالإضافة إلى مرحلة رياض الأطفال التي يبلغ عدد طلابها 268 طفلًا موزعين على 5 قاعات مجهزة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الأزهر الشريف لتعزيز معايير الجودة والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وضمان استمرار المعاهد الأزهرية في تقديم بيئة متميزة تليق بالرسالة الأزهرية.

