قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يطلق اسم الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية للقرآن الكريم بشعار « نور وكتاب مبين»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلن  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32، بمشاركة 158 مرشحًا من 72 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية، مشيرًا إلى أن التصفيات تمت بالكامل أون لاين.

وأوضح أن قيمة الجوائز هذا العام تبلغ 13 مليون جنيه موزعة على 8 فروع.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تتشرف بخدمة المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تشهد تنافسًا شريفًا بين متسابقين من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن نسخة هذا العام تتميز بإضافة رافد جديد هو دولة التلاوة التي مضى عليها 3 أسابيع وحققت قبولًا جماهيريًا واسعًا وتجاوزت حدود مصر، وبدأت بشائرها تأتي من دول عديدة.

وأشار الأزهري إلى أن المسابقة تُقام هذا العام تحت شعار «نور وكتاب مبين»، وتمنح فرصة لمواهب الصغار من جميع الدول، وينضم إليهم نوابغ مصر، مؤكدًا أن هذا التكامل بشير توفيق، وأن الله منح وزارة الأوقاف شرف تولّي هذه المسابقة. ووجّه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذه النسخة.

وأعرب الأزهري عن اعتزازه بالتراث المصري في التلاوة القرآنية، موضحًا أن النسخة الحالية تتزين بحمل اسم القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور، مع استضافة نجله ليكون قارئ افتتاح المسابقة.

كما عبّر عن سعادته بوجود الشيخ عبد الله عبد الموجود أحد مواهب دولة التلاوة، متوقعًا له مستقبلًا كبيرًا وأن يكون من أعلام قراء مصر.

وزير الأوقاف القارئ الشحات محمد أنور الشحات محمد أنور المسابقة العالمية للقرآن الكريم نور وكتاب مبين أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

طارق تهامي ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

طارق تهامي: مناقشة أي تعديلات للائحة الوفد تتم باجتماع الهيئة العليا

النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

نائب: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي يساهم في زيادة العملة الصعبة

النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

برلماني يحث المواطنين على المشاركة في إعادة التصويت بالدوائر الملغاة: نزولكم لاستكمال المسار الديمقراطي

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد