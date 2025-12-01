وزير الأوقاف يطلق اسم الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية للقرآن الكريم بشعار « نور وكتاب مبين»

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32، بمشاركة 158 مرشحًا من 72 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية، مشيرًا إلى أن التصفيات تمت بالكامل أون لاين.

وأوضح أن قيمة الجوائز هذا العام تبلغ 13 مليون جنيه موزعة على 8 فروع.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تتشرف بخدمة المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تشهد تنافسًا شريفًا بين متسابقين من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن نسخة هذا العام تتميز بإضافة رافد جديد هو دولة التلاوة التي مضى عليها 3 أسابيع وحققت قبولًا جماهيريًا واسعًا وتجاوزت حدود مصر، وبدأت بشائرها تأتي من دول عديدة.

وأشار الأزهري إلى أن المسابقة تُقام هذا العام تحت شعار «نور وكتاب مبين»، وتمنح فرصة لمواهب الصغار من جميع الدول، وينضم إليهم نوابغ مصر، مؤكدًا أن هذا التكامل بشير توفيق، وأن الله منح وزارة الأوقاف شرف تولّي هذه المسابقة. ووجّه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذه النسخة.

وأعرب الأزهري عن اعتزازه بالتراث المصري في التلاوة القرآنية، موضحًا أن النسخة الحالية تتزين بحمل اسم القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور، مع استضافة نجله ليكون قارئ افتتاح المسابقة.

كما عبّر عن سعادته بوجود الشيخ عبد الله عبد الموجود أحد مواهب دولة التلاوة، متوقعًا له مستقبلًا كبيرًا وأن يكون من أعلام قراء مصر.