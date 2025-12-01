قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق تهامي: مناقشة أي تعديلات للائحة الوفد تتم باجتماع الهيئة العليا

طارق تهامي ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
طارق تهامي ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

نفى طارق تهامي ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ما يثار بشأن وجود أي مناقشات تدار الفترة الحالية بشان تعديل اللائحة الداخلية لحزب الوفد ، استعدادا لانتخابات رئاسة حزب الوفد عام 2026.

وأكد تهامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لكي يتم مناقشة أو تعديل أي بنود في اللائحة الداخلية لحزب الوفد يجب ألا يتم مناقشتها بشكل منفرد.

وأشار  عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أنه لكي يتم مناقشة أو تعديل أي بنود في اللائحة الداخلية لحزب الوفد يجب أن تجتمع الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وهي لم تجتمع حتى الآن ، قائلا لو وجدنا أي اقتراحات بشأن تعديل اللائحة الداخلية سنناقشها.

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة حزب الوفد عام 2026.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الأسماء هي الدكتور هاني سري الدين و الدكتور عبد السند يمامة وفؤاد بدراوي و الدكتور ياسر الهضيبي و ياسر حسان و ياسر قورة و عادل عربي مرشح حزب الوفد في انتخابات مجلس النواب في دائرة الساحل بشبرا ، بالإضافة إلى عيد هيكل.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد سبق وأعلن أنه لو لم يجد أحد يتحمل مسئولية حزب الوفد فإنه سيقرر الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، وفي مرة آخر أعلن انه سيخوض انتخابات رئاسة حزب الوفد بشكل صريح.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ ، ستمارس المعارضة الوطنية المسئولة ، التي تستهدف دعم المصلحة العامة وصون مكتسبات الدولة المصرية، من منطلق الحرص على بناء مستقبل أفضل للمواطنين.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد عقب إعلان المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس اختياره رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد  ،أن الحزب اعد خطة ورؤي تشريعية  ترتكز على ثوابت الحزب التاريخية في دعم الديمقراطية، واحترام الدستور، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة، مع السعي الدائم إلى تصحيح المسار حين يلزم، وتقديم البدائل والحلول الموضوعية التي تخدم الوطن والمواطن.

وتابع يمامة أن حزب الوفد والمعارضة الوطنية  شركاء في بناء الوطن، وفي بناء استراتيجه تقوم على الحوار الجاد، والخطط الرشيدة، والتعاون في كل ما يحقق التنمية والاستقرار.

وشدد عبد السند يمامة على أن حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب السياسية في مصر، سيظل دائمًا صوتًا وطنيًا حرًا يساهم في الحفاظ علي أركان الدولة.

