كوب من الماتشا .. ماذا يفعل لجسمك؟

تعتبر الماتشا نوع من الشاي الأخضر الذي يعد أيضا بديلا شائعا للقهوة، وتساعد في الوقاية من الإصابة بـ السرطان المميت في الكثير من الأحيان، وفقا لبعض الخبراء والأبحاث الحديثة.



ووفقا لموقع هيلثي لاين نقدم لكم فوائد الماتشا ..

من فوائد شاى الماتشا الصحية:

1. غني بـ مضادات الاكسدة:

يحتوي شاي الماتشا على نسبة عالية من الكاتيشين، وهي مركبات نباتية تعمل كمضادات أكسدة طبيعية.

تركيز الكاتشين في الماتشا أعلى 137 مرة مقارنة بالأنواع الأخرى من الشاى الاخضر، مما يساعد في تقليل تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2. دعم صحة الكبد:

تشير بعض الدراسات إلى أن الماتشا قد تساهم في حماية الكبد من التلف، كما تساعد على تقليل مستويات إنزيمات الكبد المرتفعة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد.

3. تحسين وظائف الدماغ:

يحتوي شاي الماتشا على الكافيين وL-theanine، وهما مادتان تعززان الانتباه وتحسنان الذاكرة وتساعدان في تقليل التوتر من خلال تحفيز موجات ألفا في الدماغ، مما يمنحك الشعور باليقظة والاسترخاء معاً.

4. الوقاية من السرطان:

تتميز الماتشا بمحتواها الغني بالمركبات المضادة للأكسدة التي يُعتقد أنها تمتلك خصائص مضادة للسرطان، لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لإثبات فعاليتها.

5. تعزيز صحة القلب:

تناول الماتشا قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترولالضار LDL والدهون الثلاثية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.

6. الحفاظ على صحة الاسنان:

يُعتقد أن الماتشا تساهم في الحفاظ على صحة الفم والأسنان بفضل احتوائها على مواد طبيعية قد تساعد في تقليل الأحماض الضارة، إضافةً إلى الفلورايد الذي تحصل عليه من التربة.

7. تقليل الالتهابات:

يحتوي شاي الماتشا على البوليفينول، وهو مضاد أكسدة يساعد في تخفيف التهابات المفاصل ويبطئ تدهور الغضروف المرتبط بالتهاب المفاصل.