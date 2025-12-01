قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب

يسري غازي

يستهل منتخب مصر المشارك في كأس العرب مشواره في النسخة الحادية عشرة للبطولة بمواجهة قوية أمام منتخب الكويت مساء الثلاثاء على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد في اليوم التالي ثاني لقاءات الجولة الأولى بين الأردن والإمارات على ملعب البيت في الخور.
 

صدي البلد يلقي الضوء على منتخب الكويت الشهير بـ "الأزرق" بعرض أبرز إنجازاته وتاريخه في البطولة وكيف تأهل وأبرز نجومه:

1- تأسس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عام 1952 وانضم للاتحادين الدولي والأسيوي عام 1964.

2- يحتل المنتخب الكويتي المركز 24 أسيوياً والـ 135 عالمياً برصيد 1103.25 نقطة.

3- أبرز إنجازات الكرة الكويتية كانت المشاركة في كأس العالم 1982 في إسبانيا كأول منتخب خليجي يحقق هذا الإنجاز ’ كما تأهل لربع نهائي دورة موسكو 1980 وتوج بكأس أسيا 1980 أيضاً على حساب كوريا الجنوبية ويحمل الرقم القياسي في الفوز بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب.

4- تأهل منتخب الكويت لنهائيات النسخة 11 لكأس العرب بعد تفوقه على نظيره الموريتاني (2 – 0) على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بتاريخ 25 نوفمبر.

5- سبق للمنتخب الكويتي المشاركة في كأس العرب 8 مرات أولها في النسخة الأولى عام 1963 في لبنان وأخرها في النسخة التاسعة 2012 بالسعودية.

6- حقق "الأزرق" أفضل إنجازاته في البطولة بالفوز بالمركز الثالث ثلاث مرات أعوام 1964 على أرضه’ 1992 في سوريا ’ 1998 في قطر.

7- خاض المنتخب الكويتي 30 مباراة طوال تاريخه في البطولة فاز في 10 وتعادل في 6 وخسر 14 وسجل 47 هدفاً وتلقت شباكه 53 هدفاً.

8- حقق منتخب الكويت أكبر فوز في البطولة أمام نظيره الأردني (4 – 0) في نسخة 1963 ثم كرر النتيجة ذاتها أمام سوريا في نسخة 1998.

9- أما أكبر خسارة فكانت أمام لبنان (0 – 6) في المباراة التي شهدها ملعب كميل شمعون بالعاصمة بيروت في نسخة 1963.

10- يتربع المهاجم الكبير بشار عبد الله على رأس قائمة هدافي المنتخب الكويتي في كأس العرب برصيد 8 أهداف سجلها في نسختي 1998 و2002 ومنها ثلاثية (هاتريك) أمام منتخب الإمارات في مباراة المركز الثالث لنسخة 2002 بالكويت.

11- يقود البرتغالي هيليو سوزا البالغ من العمر 56 عاماً منتخب الكويت في هذه النسخة وقد تولى المهمة في 31 يوليو 2025.

12- يخوض المنتخب الكويتي البطولة بتشكيلة شبه كاملة من نجوم الدوري المحلي وعلى رأسهم خالد الرشيدي حارس نادي الكويت وقائد الفريق ’’ فهد الهاجري مدافع نادي الكويت ’ عيد الرشيدي جناح نادي القادسية ’ يوسف ناصر مهاجم نادي الكويت وزميله في نفس النادي محمد دحام العنزي صاحب ثنائية التأهل أمام منتخب موريتانيا في التصفيات بالإضافة لـ حسن العنزي مدافع الأهلي الأردني.

13- يبدأ منتخب الكويت مسيرته في الدور الأول بمواجهة منتخب مصر في الثاني من ديسمبر على ملعب لوسيل’ ثم يواجه الأردن والإمارات في السادس والتاسع من نفس الشهر على ملعبي لوسيل و974.
 

