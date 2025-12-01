طائرة عسكرية تنقل جماهير الكويت إلى قطر استعداد لمواجهة مصر في كأس العرب

وافقت وزارة الدفاع الكويتية على طلب الاتحاد بشأن توفير طائرة لنقل المشجعين لدعم المنتخب أمام مصر في كأس العالم

وحسب صحيفة السياسة الكويتية أن وزارة الدفاع وافقت على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتوفير طائرة نقل للمشجعين لدعم المنتخب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

المواجهة الأولى للمنتخب تنطلق في الرابعة والنصف مساء يوم غد (الثلاثاء) على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تختتم جولتها الأولى مساء الأربعاء بمواجهة تجمع منتخب الإمارات أمام نظيره الأردني.

حضر الاجتماع الفني محمد منجي المدير الإداري وإسلام سمير عامل غرف الملابس.