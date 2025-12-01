قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
رياضة

طائرة عسكرية تنقل جماهير الكويت إلى قطر استعداد لمواجهة مصر في كأس العرب

منتخب الكويت
منتخب الكويت
عبدالله هشام

وافقت وزارة الدفاع الكويتية على طلب الاتحاد بشأن توفير طائرة لنقل المشجعين لدعم المنتخب أمام مصر في كأس العالم 

وحسب صحيفة السياسة الكويتية أن وزارة الدفاع وافقت على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتوفير طائرة نقل للمشجعين لدعم المنتخب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

المواجهة الأولى للمنتخب تنطلق في الرابعة والنصف مساء يوم غد (الثلاثاء) على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تختتم جولتها الأولى مساء الأربعاء بمواجهة تجمع منتخب الإمارات أمام نظيره الأردني.

حضر الاجتماع الفني محمد منجي المدير الإداري وإسلام سمير عامل غرف الملابس.

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

