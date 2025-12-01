حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب

للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ البطولة تشارك مصر بالمنتخب الثاني في كأس العرب بعد نسختي 1992 و2021 ’ مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012 بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.



(الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) يستعرض أرقام منتخب مصر في المشاركات السابقة وأبرز النتائج وسجل الهدافين على النحو التالي:



9 انتصارات خلال 21 مباراة

خلال 5 مشاركات سابقة لعب منتخب مصر 21 مباراة ’ بدأها أمام العراق في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى في نسخة 1988 بالأردن وأخرها أمام قطر في مباراة المركز الثالث بالنسخة السابقة ’ وحقق 9 انتصارات أستهلها أمام تونس (1 – 0) في مرحلة المجموعات في النسخة الخامسة وتاسعها جاء على حساب منتخب الأردن (3 – 1) في ربع نهائي النسخة العاشرة قبل 4 سنوات في قطر ’ أما أكبرها فكان على حساب السودان (5 – 0) في مرحلة المجموعات في نفس البطولة.



"الفراعنة" حققوا 9 تعادلات أيضاً منها 5 سلبية أمام العراق والسعودية وسوريا في الظهور الأول عام 1988 وسوريا في نصف نهائي نسخة 1992 ومنتخب قطر في الظهور السابق ’ و4 إيجابية جميعها بنتيجة (1 – 1) أمام الأردن في نسخة 1992 والسودان ولبنان في نسخة 2012 والجزائر في النسخة العاشرة 2021 في قطر.



في المقابل تلقت المنتخبات المصرية 3 خسائر فقط كانت أولها لمنتخب الشباب أمام الكويت (1 – 4) في النسخة السابعة عام 1998 في قطر وهي أكبر خسارة في تاريخها ’ والثانية للمنتخب الأولمبي أمام العراق (1 – 2) في نسخة 2012 بالسعودية والثالثة أمام تونس (0 – 1) في نصف نهائي النسخة الماضية في قطر.



27 هدفاً وحسام حسن في الصدارة

منتخب مصر وقع 27 مرة في شباك المنافسين عن طريق 22 لاعباً ’ حيث كانت البداية عن طريق طارق سليمان أمام تونس في الظهور الأول بالأردن 1988 ’ أما الهدف رقم 27 فقد زار به مروان داوود شباك الحارس الأردني يزيد أبوليلى في ربع نهائي بطولة 2021.



وبرصيد 3 أهداف يتربع حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب على رأس قائمة هدافي مصر في "مونديال العرب"’ حيث سجل أول هدف له في مرمى منتخب لبنان في نسخة 1988 وأضاف الهدف الثاني في نفس النسخة أمام منتخب الأردن في مباراة المركز الثالث ’ أما أغلى تلك الأهداف وأجملها فقد جاء في مرمى المنتخب السعودي في نهائي نسخة 1992 وبه توج المنتخب باللقب الوحيد.



وبرصيد هدفين يأتي الثلاثي أيمن منصور ’ عبد اللطيف الدوماني وأحمد رفعت بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين ’ في المقابل دون 18 لاعباً أسماءهم في هذه القائمة مرة واحدة وهم ’ طارق سليمان ’ أيمن شوقي ’ علاء ميهوب ’ طاهر أبوزيد ’ سامي الشيشيني ’ أحمد "الكاس" ’ أحمد مجدي ’ صالح جمعة ’ عبد الله رجب ’ أحمد حمودي ’ محمد مجدي "أفشه" ’ أحمد سيد "زيزو" ’ محمود حمدي "الونش" ’ حسين فيصل ’ محمد شريف ’ عمرو السولية ’ مروان حمدي ’ مروان داوود.