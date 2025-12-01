أشرف صبحي يقوم بجولة تفقدية بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء.

حيث قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل المدينة والتي تضمنت ملاعب الإسكواش، صالة وأكاديمية الجمباز، بالاضافة الى الفندق والقاعات المخصصة للدورات المختلفة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مدينة شرم الشيخ الشبابية والرياضية تمثل أحد أهم الصروح التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في إطار خطة التطوير الشاملة للبنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجميع المنشآت لتوفير بيئة تدريب مثالية للمنتخبات والفرق المختلفة، ودعم الأنشطة والبرامج الموجهة للشباب.

مشيرا إلى أن التطور في المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ وتجهيزها على اعلى مستوي مكنها من استضافة العديد من الفرق والمنتخبات الدولية والمحلية من "إيطاليا، ليتوانيا، أذربيجان، السعودية، الأردن، وسويسرا، إلى جانب استقبال مجموعة من الأندية المصرية الكبرى"، وهو الذي يؤكد على رؤية وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار وتطوير المدينة لتكون قبلة الفرق والمنتخبات الدولية.