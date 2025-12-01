قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أشرف صبحي يقوم بجولة تفقدية بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء.

حيث قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل المدينة والتي تضمنت ملاعب الإسكواش، صالة وأكاديمية الجمباز، بالاضافة الى الفندق والقاعات المخصصة للدورات المختلفة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مدينة شرم الشيخ الشبابية والرياضية تمثل أحد أهم الصروح التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في إطار خطة التطوير الشاملة للبنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجميع المنشآت لتوفير بيئة تدريب مثالية للمنتخبات والفرق المختلفة، ودعم الأنشطة والبرامج الموجهة للشباب.

مشيرا إلى أن التطور في المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ وتجهيزها على اعلى مستوي مكنها من استضافة العديد من الفرق والمنتخبات الدولية والمحلية من "إيطاليا، ليتوانيا، أذربيجان، السعودية، الأردن، وسويسرا، إلى جانب استقبال مجموعة من الأندية المصرية الكبرى"، وهو الذي يؤكد على رؤية وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار وتطوير المدينة لتكون قبلة الفرق والمنتخبات الدولية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة وزارة الشباب شرم الشيخ

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترامب يثير جدلاً واسعاً بعد اتصال هاتفي بالرئيس الفنزويلي "مادورو"

ترامب يثير جدلاً واسعاً بعد اتصال هاتفي بالرئيس الفنزويلي "مادورو"

الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة رسمية إلى أيرلندا.. غدا

الجيش البريطاني

تحرك بريطاني صامت يعيد فتح ملفات دامية من أفغانستان

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

