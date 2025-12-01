بعد يوم حافل من المحادثات التي جرت بين الوفد الأوكراني والأمريكى قرب ميامي في نادي شيل باي، الخاص الذي طورته شركة ويتكوف العقارية، يتوجه المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، اليوم الإثنين، إلى موسكو، بصحبة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟

وخلال تقرير عرضته فضائية “العربية”، من المتوقع أن يلتقي الضيفان الأميركيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاملين إليه آخر مستجدات المفاوضات، وربما أحدث نسخة من خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا.

إلا أن بعض القضايا الحساسة والحاسمة لا تزال عالقة.

فقد أوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى أن محادثات أمس تطرقت إلى الجداول الزمنية المحتملة لإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا، واحتمال تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا.



بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية

وقد بوتين اجتماعات أمنية مغلقة اليوم، استعدادا للقاءات مع الجانب الأمريكي.



وقال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إن الدول الغربية ترتكب "انتحارًا حضاريًا" باختيارها سياسة الهجرة الجماعية، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح دميترييف ، عبر منصة "إكس" أن "العولميين يدمرون بلدانهم والعالم، بينما تتجاهل وسائل الإعلام التقليدية ذلك؛ هذا انتحار حضاري يرفضون تغطيته"، وذلك تعليقًا على إحصاءات تظهر ارتفاع نسبة المهاجرين في عدد من الدول الغربية.

وبحسب البيانات الواردة في المنشور الأصلي، والمستندة إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد شهدت عدة دول غربية زيادة حادة في نسبة المهاجرين بين عامي 1990 و2024، إذ ارتفعت النسبة في بريطانيا من 6.4% إلى 17.1%، وفي إسبانيا من 2.1% إلى 18.5%، وفي ألمانيا من 8.7% إلى 19.8%، وفي كندا من 15.3% إلى 22.2%، وفي أستراليا من 23.3% إلى 30.4%.





