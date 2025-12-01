ضبط 141 ألف لتر سولار وبنزين خلال حملة على محطات الوقود بالإسكندرية

أ ش أ

قاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار ، حملة تابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية، استهدفت قطاع محطات تموين السيارات للتأكد من الانضباط والالتزام بالضوابط التموينية.



تأتي الحملات الرقابية ضمن جهود مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.



وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط عدد من المخالفات شملت تجميع لمنتج السولار بكمية 16044 لترا، وتصرف في منتج بنزين 80 بكمية 125404 لترا، عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول بالمحطة المخالِفة.



وأشار بيان المديرية إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط أي تجاوزات وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين وفق الأسعار الرسمية.

