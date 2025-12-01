قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 141 ألف لتر سولار وبنزين خلال حملة على محطات الوقود بالإسكندرية

وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة موسّعة على محطات تموين السيارات
وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة موسّعة على محطات تموين السيارات
أ ش أ

قاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار ، حملة تابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية، استهدفت قطاع محطات تموين السيارات للتأكد من الانضباط والالتزام بالضوابط التموينية.


تأتي الحملات الرقابية ضمن جهود مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية. 


وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط عدد من المخالفات شملت تجميع لمنتج السولار بكمية 16044 لترا، وتصرف في منتج بنزين 80 بكمية 125404 لترا، عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول بالمحطة المخالِفة.


وأشار بيان المديرية إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط أي تجاوزات وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين وفق الأسعار الرسمية.
 

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار حملة مكبرة تابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية قطاع محطات تموين السيارات الضوابط التموينية ضبط الأسواق الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

