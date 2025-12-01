بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم ؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية ،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت بشن حملة مشكلة من أطباء قسم الصحة العامة بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور على المحال التجارية والأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط عده مخالفات متنوعة أسفرت عن ضبط ( ٦ طن و٧٠٠ كجم) دواجن مجهولة المصدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

أكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.