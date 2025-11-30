غدًا.. انطلاق فعاليات مشروع “المواجهة والتجوال” في الشرقية وكفرالشيخ والغربية

تنطلق خلال الفترة من 1 إلى 26 ديسمبر عددا من فعاليات العروض الفنية بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والغربية، وذلك ضمن المرحلة السادسة من مشروع “المواجهة والتجوال”.

وتجوب العروض الفنية والثقافية 16 قرية من قرى “حياة كريمة”، إضافة إلى 6 مواقع ثقافية بالمحافظات الثلاث. وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لجهود وزارة الثقافة في تعزيز العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الفني والإبداعي إلى مختلف المناطق.

وتشهد الفعاليات تقديم العرض المسرحي “توتة توتة” الذي يُعرض على مدار أيام المشروع في القرى المستهدفة، ضمن خطة تنويع الأنشطة المقدمة للمواطنين ودعم الثقافة المجتمعية ونشر الفنون.

وأكد الفنان محمد الشرقاوي أن المشروع يواصل دوره في اكتشاف المواهب ودعم الشباب، مشيرًا إلى إطلاق ورشة تدريبية مجانية في التمثيل والإخراج يقدمها الدكتور والفنان علاء حسني بقصور ثقافة الزقازيق وكفر الشيخ وطنطا، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 26 ديسمبر، موضحًا أن تفاصيل المواعيد وأماكن المشاركة متاحة بقصور الثقافة الثلاثة.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم معرض “تجربة شخصية”، وعروض فرق الفنون الشعبية بالمحافظات، إلى جانب معارض الكتاب وتوزيع كتب مجانية، إضافة إلى فعاليات الحرف التراثية التي تُبرز جانبًا مهمًا من الهوية الثقافية المصرية.