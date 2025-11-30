أحمد موسى: الالتزام بأحكام القضاء ضمانة لبرلمان يحظى بثقة المواطنين

شدد الإعلامي أحمد موسى على أهمية احترام أحكام القضاء المتعلقة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الأحكام؛ يهدف إلى ضمان دخول أعضاء مجلس النواب إلى دوائرهم دون أي خلافات قانونية أو أزمات قد تعطل أداءهم.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أعرب موسى عن أمله في أن تسفر الانتخابات البرلمانية عن مجلس يمثّل الإرادة الحقيقية للمواطنين، مشددًا على أن جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية تسعى لضمان احترام خيارات الناس.

وأشار موسى إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات حظيت بتقييم إيجابي واسع من جانب الإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين، موضحًا أن وزارة الداخلية تعاملت بحزم مع أي تجاوزات ظهرت أثناء التصويت؛ ما ساعد في خروج العملية الانتخابية بصورة منظمة وشفافة.