النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي

بدأت وزارة النقل تنفيذ أعمال البنية الفوقية في المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) داخل ميناء سفاجا البحري، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال البنية التحتية للمشروع، في إطار خطة الدولة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتُقام المحطة على مساحة تبلغ نحو 776 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، بهدف رفع الطاقات الاستيعابية للميناء ودعم حركة تداول الحاويات والبضائع العامة، إذ من المخطط أن تستوعب المحطة 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى تداول 7 ملايين طن من البضائع العامة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن منظومة الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تعمل الدولة على تنفيذها لربط الصعيد بالموانئ البحرية، بما يعزز قدرات النقل متعدد الوسائط، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف النقل.

وتُعد المحطة الجديدة بوابة رئيسية لخدمة إقليم الصعيد، ودعم الأنشطة التعدينية بمشروع المثلث الذهبي، مع تعزيز صادرات الصناعات التحويلية والتجميع والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمحافظات الواقعة في شمال ووسط وجنوب الصعيد، فضلًا عن ربط الميناء بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع لتسهيل نقل البضائع وتقليل الضغط على الطرق.

التعاون مع شركات عالمية متخصصة

كانت وزارة النقل قد وقّعت العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة «سفاجا 2»، وذلك ضمن خطة التعاون مع شركات عالمية متخصصة لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وجذب مزيد من خطوط الملاحة الدولية.