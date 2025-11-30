لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد

نشرت وزارة النقل لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، التي تُعد أكبر مجمع نقل متكامل في المنطقة، وتقع على مساحة 15 فدانًا، وتضم منطقة تجارية استثمارية ومركزًا شاملًا لخدمة الركاب.

الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة

وتُعد محطة عدلي منصور نموذجًا فريدًا في قطاع النقل، إذ تتيح للمواطنين تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة في موقع واحد، تشمل:

1. محطة مترو الخط الثالث

2. محطة القطار الكهربائي الخفيف LRT

3. محطة السكك الحديدية «عدلي منصور – السويس»

4. محطة السوبرجيت

5. محطة الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام)

وتسهم المحطة في تسهيل حركة الانتقال وخدمة ملايين الركاب يوميًا، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتعزيز الربط بين المدن والعاصمة الإدارية الجديدة.

وحصلت المحطة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 وفق تصنيف مجلة ENR العالمية، تقديرًا لتأثير المشروع الإيجابي على المجتمع وبيئة النقل في مصر، وإسهامه في تخفيف الازدحام وتحسين جودة خدمات النقل الجماعي.

وتُظهر اللقطات الجوية المنشورة التطور الكبير في البنية التحتية وأنظمة التشغيل الحديثة بالمحطة، ما يعكس مكانتها كمركز رئيسي للنقل متعدد الوسائط في مصر والشرق الأوسط.