قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا

خط الرورو بين مينائى دمياط و تريستا
حمادة خطاب

دعت وزارة النقل، في بيان إعلامي اليوم، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف والسلع المصرية إلى أوروبا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.

أكدت الوزارة أن تشغيل الخط، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ المباشر للأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسيتها، إضافة إلى خلق فرص عمل تتجاوز 2000 فرصة للسائقين المصريين إلى جانب فرص أخرى لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.

أوضح البيان أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، ويستفيد من خصومات كبيرة في الرسوم وصلت إلى 88%، حيث انخفضت رسوم الموانئ من (26050 دولار) إلى (3250 دولار) للرحلة، مع تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وتخصيص جهاز أشعة X-RAY للجمارك.

وأشار البيان إلى أن الربط الآلي بين ميناء دمياط وميناء تريستا تم عبر تطوير منصات متكاملة لتبادل البيانات المتعلقة بالشاحنات والبضائع وربط الجمارك المصرية والإيطالية، بما يشمل تبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية وسلامة الغذاء، واستخدام تقنية RFID للتحقق من حالة الأختام الإلكترونية للحاويات.

كما أكد البيان أن الخط مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي، يشمل اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مزودة بنظام إنذار، والحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك بين البلدين. وتم كذلك حل جميع معوقات اللوحات المعدنية بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968، وتخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق المصرية إلى (100 دولار) فقط بدلًا من (300–350 دولار) لكل تريلا.

وتضمن البيان الإشارة إلى أن إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص باللجان الجمركية المتخصصة يتيح سهولة الإفراج عن البضائع المنقولة على الخط، بما يدعم التشغيل الاقتصادي للرحلات.

مواعيد الرحلات الأسبوعية لخط الرورو بين دمياط وتريستا:

وصول السفينة إلى ميناء دمياط: الثالثة عصر الخميس قادمة من تريستا.

مغادرة دمياط إلى تريستا: العاشرة صباح الجمعة محمّلة بالمنتجات المصرية.

وصولها إلى تريستا: العاشرة صباح الاثنين.

مغادرة تريستا: السادسة مساء الاثنين عائدة إلى دمياط.


وتختتم الوزارة دعوتها لجميع المصدرين للاستفادة من الخط الملاحي الجديد الذي يتيح نقل البضائع مباشرة من دمياط إلى روتردام عبر قطار بضائع مخصص لنقل المنتجات المصرية، ومنها إلى هولندا وإنجلترا وبلجيكا عبر شبكة النقل البري الأوروبية، بما يتيح وصولًا أسرع وأكثر كفاءة إلى الأسواق المستهدفة.

